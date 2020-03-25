Экспресс на турнир претендентов на мировую шахматную корону

В Екатеринбурге продолжается турнир претендентов на мировую шахматную корону. Предлагаем вашему вниманию экспресс на партии седьмого тура.

Максим Вашье-Лаграв – Ян Непомнящий

В понедельник на турнире претендентов-2019 произошли знаковые события: Ян Непомнящий одержал очередную победу белым цветом (над Дином Лижэнем). Отрыв российского гроссмейстера от ближайшего преследователя вырос до полновесного очка. Это очень хороший задел и уже весомая заявка на матч с Магнусом Карлсеном.

Но все же не стоит говорить о конце интриги, когда не сыграны еще все партии даже первого круга. Если Максим Вашье-Лаграв в среду одержит победу – он догонит Непомнящего. Французский гроссмейстер ранее вполне успешно играл с Яном: 5 побед в классическом контроле, лишь одно поражение и 7 ничьих. И все же предположу, что нынешняя форма Непомнящего позволит ему завершить миром эту ответственную партию.

Аниш Гири – Александр Грищук

Александр Грищук верен себе. Московский гроссмейстер продолжает залезать в цейтнот в каждой партии, попадать вследствие этого в худшие позиции, но неизменно спасаться.

Аниш Гири в свою очередь в шестом туре в затяжном коневом эндшпиле смог черными вырвать победу у Кирилла Алексеенко. Сможет ли голландский гроссмейстер продолжить свой подъем и войти в группу лидеров? По личным встречам у Аниша – минимальное преимущество: 2 победы, 1 поражение и 11 ничьих. Поставлю и в этой паре на ничейный исход.

Дин Лижэнь – Кирилл Алексеенко

Эти шахматисты после шести туров делят последнее место. И если изначально можно было предположить, что Кириллу придется тяжело в такой компании, то для второго рейтинг-фаворита турнира Дина такое выступление является большим разочарованием. В понедельник китайский гроссмейстер позволил Кириллу Непомнящему образовать проходную пешку на ферзевом фланге, после чего проиграл в испанской партии фактически без борьбы.

Кто сможет показать Дин Лижэнь дальше? Шансов на победу в соревновании у него практически нет, остается играть в свое удовольствие и ради немалого призового фонда. Поставлю на него в партии с Алексеенко с нулевой форой.

Фабиано Каруана – Ван Хао

Фабиано Каруана отстает от Яна Непомнящего уже на полтора очка. Тем не менее, именно его букмекеры продолжают считать вторым фаворитом соревнования. По сути, для американца в партии с Ван Хао решится – будет ли он еще претендовать на итоговое первое место. Фабиано должен сделать все от себя зависящее, чтобы реализовать в предстоящей партии белый цвет.

Статистика личных встреч с Ваном – неожиданно катастрофична для Каруаны: 5 поражений, 4 ничьи и ни одной победы. Тем не менее, попытаюсь поднять коэффициент но экспрессу за счет ставки на его выигрыш.

Источник: bookmaker-ratings.by

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