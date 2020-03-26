В случае роста заболеваемости белорусские больницы обеспечены всем необходимым оборудованием для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Беларуси Елена Богдан.

«По данным Минздрава, в Беларуси на 100 тысяч человек приходится 23 аппарата ИВЛ, в случае серьезного развития ситуации медики готовы задействовать еще наркозно-дыхательные аппараты. Для сравнения, в США на 100 тысяч человек аппаратов ИВЛ 18, в Великобритании — 12, в Италии чуть больше 8», сообщила журналистам представитель Минздрава.

География распространения вируса в Беларуси остается неизменной. Основными очагами являются Минск и Витебск. Один случай выявлен в Гродно. Под вопросом один случай в Гомельской области, по нему требуются дополнительные тесты.

Несмотря на то, что представители Минздрава подчеркивают, что все больницы укомплектованы, принято решение об открытии благотворительного счета на цели здравоохранения. Физическим и юридическим лицам предлагают перечислять деньги на специальный счет.

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