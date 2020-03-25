Жителя Витебска забрали в больницу с остановки из-за коронавируса. Как он провел 10 дней под подозрением

Житель областного центра попросил врачей забрать его в больницу с ближайшей остановки, поскольку не хотел, чтобы соседи узнали, что у него подозрение на коронавирус.

Витеблянин пролежал в Витебской областной клинической инфекционной больнице и в отделении реабилитации «Крупенино» около 10 дней с подозрением на COVID-19. Он рассказал корреспонденту Sputnik, почему попал в группу риска, насколько комфортно было лежать в больнице и как пытался «лишний раз не поднимать панику». «В течение нескольких дней, в начале марта, у меня была повышенная температура. Поскольку кругом вовсю обсуждали коронавирус, я сходил в поликлинику, но там врач сказал, что у меня обычная простуда», – рассказал корреспонденту Сергей (имя по просьбе героя изменено). Так совпало, что у одного из знакомых Сергея тест на коронавирус дал положительный результат, витеблянину позвонили врачи и спросили, общался ли он в последнее время с этим знакомым. После утвердительного ответа собеседники сказали, что у мужчины возможен коронавирус, отчего и поднялась несколько дней назад температура, и ему нужно лечь на обследование, и предупредили, что за ним приедет карета скорой помощи.

«Я попросил, чтобы скорая не приезжала, поскольку у соседей сразу начнется паника. Представьте, во двор заезжает машина, из которой выходят врачи в масках и защитных костюмах и загружают меня. Сразу все соседи побегут в поликлиники со словами о том, что рядом жил больной коронавирусом», – отметил Сергей.

Чтобы избежать лишнего шума, мужчина предложил врачам подождать его на ближайшей остановке. Сам он обещал быстро собраться, аккуратно выйти из дома и не трогая перил, не вызывая лифта и ни с кем не здороваясь, дойти до ожидавшей его скорой. Врачи согласились на подобную схему. По словам мужчины, он не боялся заразить окружающих, поскольку вел себя аккуратно.

Когда Сергей сел в машину скорой медицинской помощи, ему надели медицинскую маску. По приезде в Витебскую областную инфекционную больницу сразу взяли мазки изо рта и носа, а также кровь на анализ.

«Весь медперсонал в больнице одет в маски, перчатки и защитную одежду. Машина со мной подъехала прямо ко входу в приемный покой. Сказали руками ничего не трогать. Анализы взяли на месте, а потом сказали подождать, пока вымоют бокс. Примерно через полчаса меня отвели в бокс, я ни до чего не дотрагивался», – рассказал мужчина.

Пустые коридоры и хорошие условия

Вели Сергея по пустым коридорам. Бокс у него бы отдельный, с душем, туалетом и биде. За все время пребывания в инфекционке витеблянин общался только с врачами.

Мужчина слышал за стенами голоса, но никого из пациентов не видел. Когда на обход приходили врачи, в шутку спрашивал у них, кто сегодня умер от коронавируса, на что доктора вполне серьезно отвечали, что никто от этой болезни в Беларуси пока не скончался, а в больницах так много людей лежит именно с подозрением на COVID-19, при этом самих зараженных немного.

«Когда я лежал в инфекционке, по городу ходили слухи про смерть директора «Марко». На мой вопрос, а как же Мартынов, врачи ответили, что он хоть и в тяжелом состоянии, но жив и лежит в соседнем отделении. Кстати, как они сказали, в больнице находился и его сын», – вспомнил разговор Сергей.

По его словам, он ожидал, что в инфекционке будет намного хуже, но все было хорошо: врачи приходили трижды в день, интересовались самочувствием, также несколько раз в день сотрудники больницы убирали светлый и достаточно комфортный бокс, и кормили в больнице неплохо.

Карантин лучше, чем отпуск

Но самые шикарные условия, по воспоминаниям мужчины, были на базе отдыха «Крупенино», куда его перевели после того, как первый анализ на коронавирус показал отрицательный результат.

«Около восьми вечера шесть человек посадили в карету скорой помощи и повезли в реабилитационный центр. На время поездки всем выдали маски и перчатки. Расселили в отдельные апартаменты, с большой кроватью, удобным креслом, ванной, телевизором, балконом и прекрасным видом на лес. Если бы можно было выходить гулять, я бы с удовольствием отдохнул там месяц», – сообщил мужчина.

К еде у Сергея тоже не возникло претензий. По его словам, он брал из дома три банки тушенки, на всякий случай, но так и не вспомнил о них за все время пребывания на карантине. В «Крупенино», кроме трех положенных приемов пищи, давали еще и полдник.

Несмотря на то, что ко времени госпитализации у Сергея начала спадать температура и в больницу он ложился с 37°, ему все время давали лекарства. Выписали мужчину после того, как второй анализ на коронавирус показал отрицательный результат.

Подработка и паника

После выхода из больницы прошло более недели, но никто из знакомых или родных Сергея не знает, что он был на карантине.

«Близким я сказал, что уехал в другой город на подработку – не хотел паники среди них, а сейчас не хочу, чтобы они знали, поскольку обидятся, что обманывал», – подчеркнул мужчина.

На вопрос, не считает ли витеблянин, что правильнее было заранее предупредить близких, мужчина ответил, что он так не считает, ведь, учитывая нынешние настроения, потом было бы крайне тяжело всем объяснить, что никакой болезни нет и бояться Сергея не стоит.

sputnik.by

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