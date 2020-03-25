Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии — Румас

Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии. Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

По его словам, с конца 2020 года Беларусь вела эти переговоры. Теперь переговоры успешно завершены. Удалось достичь договоренности с российским правительством о том, что российские поставщики нефти не будут получать премии. До этого они получали премию в размере $11,7.

Наличие премии было предметом длительного спора между Беларусьи и Россией в процессе которого стороны периодически прибегали к сильному давлению друг на друга.

Теперь Беларусь сможет выбирать нефтяные компании, которые предложат лучшие условия по поставке нефти, сообщил Румас. На практике это может означать, что Беларусь не избавилась от нефтяной зависимости, хотя ранее озвучивались масштабные планы по диверсификации поставок нефти. Теперь же за $11,7 Беларусь радостно согласилась «дружить» с Россией, брать ее «менее качественную» нефть вместо «более качественной» норвежской.

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