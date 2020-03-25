Количество «нелегалов» на Витебском рынке труда сокращается ежегодно

В 2019 году количество нелегальных работников в Витебской области снизилось в 4,5 раза.

Налоговая служба региона в прошлом году узнали о 105 жителей области, которые осуществляли заявительные виды деятельности, но при этом не уплатили единый налог. По сравнению с 2018 годом это в 6 раз меньше. Также по итогам оперативных мероприятий установлено 99 фактов незарегистрированной предпринимательской деятельности граждан, что более чем в 3 раза меньше, чем годом ранее.

Подобная динамика связана с повышением эффективности работы по разъяснению действующего законодательства, направленного на стимулирование деловой активности и развитие предпринимательской инициативы, а также по профилактике нелегальной трудовой занятости. Сокращение теневой сферы произошло на фоне роста количества субъектов малого и среднего бизнеса, а также физлиц, работающих без регистрации ИП и уплачивающих единый налог. Так, предпринимательский сектор области за 2019 год вырос количественно на 3,4%, при этом основную прибавку обеспечили ИП (их число увеличилось на 5,2%). Кроме того, по данным на начало 2020 года в области насчитывалось около 5,2 тыс. самозанятых граждан — это те, кто работает без регистрации ИП с уплатой единого налога по заявительному принципу. По сравнению с данными на начало 2018 года их количество выросло почти на 17%.

По данным пресс-службы экономического суда Витебской области, в 2019 году по статье предпринимательская деятельность без госрегистрации, рассмотрено 105 административных дел, что на 12,5% меньше, чем в 2018-м, передают «Витебские Вести».

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