Всемирный банк выделит Беларуси деньги на борьбу с коронавирусом COVID-19

Всемирный банк (ВБ) выделит Беларуси экстренное финансирование для приобретения предметов медицинского назначения в связи с распространением коронавируса, сообщили агентству «Интерфакс-Запад» в белорусском представительстве ВБ.

«Всемирный банк сделает все возможное, чтобы помочь Беларуси отреагировать на медицинские, социальные и экономические проблемы связанные с распространением COVID-19. В настоящее время правительство, ООН и Всемирный банк совместно работают над планированием, финансированием, а также закупкой предметов медицинского назначения», — сказали в представительстве.

Между тем, в представительстве страны отметили, что пока Беларусь не обращалась с предложениями о реструктуризации имеющегося долга. «Правительство Беларуси не обращалось во Всемирный банк для обсуждения вопроса о реструктуризации долга», — добавил сотрудник представительства. Однако в СМИ появилась информация о том, что Беларусь рассматривает возможность реструктуризации долгов, взятых ранее. Соответствующее заявление прозвучало из уст первого заместителя премьер-министра Дмитрия Крутого.

Правительство планирует провести реструктуризацию части внешнего госдолга в условиях резкого ослабления белорусского рубля из-за девальвации российского рубля, падения цен на нефть, отсутствия стабильных поставок нефтесырья на белорусские НПЗ и глобального влияния пандемии коронавируса.

Глава облздрава Юрий Деркач наконец прояснил ситуацию с коронавирусом в Витебске и прокомментировал слухи о смертях

В связи с коронавирусом Епископ Витебска издал специальный Декрет

«Внутри очень неспокойно» — первая зараженная COVID-2019 белоруска рассказала как боролась с вирусом и бесчеловечностью

От хантавируса в Китае умер первый человек

Педагог, высказавшая пренебрежение к белорусскому языку, будет наказана

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...