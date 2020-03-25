Доктор Комаровский впервые прокомментировал действия Беларуси по борьбе с коронавирусом

«Реально на потепление нужно надеяться», — сказал врач и телеведущий Евгений Комаровский, комментируя ситуацию с пандемией коронавируса, пишет Солидарность.

О действиях белорусских властей

В интервью главреду издания «Гордон» Алеси Бацман известный украинский врач Евгений Комаровский ответил на вопрос о действиях белорусских и российских властей, которые не объявляют карантин: «Они не знают о последствиях или им людей не жалко?»

В ответ Евгений Комаровский заявил, что в Беларуси эпидемиологические службы работают так, как в Украине они работали 25 лет назад: «Когда они каждый случай расследуют, разбираются».

— Белорусы и россияне не сказали же, что они идут в Европу. Поэтому перед госчиновниками не стоит обязанность слепо копировать решения европейцев. Они говорят: «Мы еще посмотрим, какая тактика более правильная — белорусская или чешская?» Никто этого еще не знает, — сказал Комаровский.

— Другой вопрос, что мы хотели бы быть убежденными в том, что белорусы нам правду покажут, что они обследуют, тестируют. Но, судя по их расследованию первого случая, это образец эпидемиологического кайфа, когда каждого человека выявили и изолировали, — добавил врач.

О заболевших среди спортсменов

Беларусь осталась единственной страной в мире, где продолжается футбольный чемпионат. Между тем в мире удивляются случаям коронавируса у спортсменов — считается, что они являются очень здоровыми людьми.

В свежем обращении Евгений Комаровский отметил, что это не так: из-за больших физических нагрузок противовирусный иммунитет у спортсменов может быть ниже. К тому же они совместно используют раздевалки, гостиничные номера, столовые, что может быть дополнительным фактором риска.

— Еще раз подчеркиваю, о чем много раз говорил: профессиональный спорт — это плохо. А физкультура — очень хорошо.

О надежде на потепление

Многие надеются, что подъем температуры на улице закончит вспышку коронавируса.

— О чем говорят реальные научные работы? О том, что высокая температура дает шансы. Во-первых, ультрафиолет. Во-вторых, меньше одежды (а это способ передачи вируса от человека к человеку).

Повышение температуры дверных ручек убивает вирус на поверхности. Интенсивный воздух воздухообмен также снижает риск заболевания (открыты окна).

Страны с большим количеством заболевших (например, Италия, Иран, Южная Корея) — на момент вспышки в этих регионах температура была от 3 до 10 градусов. А страны с более теплым и влажным климатом (Сингапур, Малайзия, Таиланд) продемонстрировали намного более низкие темпы роста… Реально на потепление нужно надеяться, — сказал Комаровский.

Об очередях

Врач призвал людей реже ходить в магазины и избегать очередей в любых учреждениях. Он привел в пример западные страны, где появилась разметка, чтобы люди не подходили друг к другу ближе чем на полтора-два метра. Люди также могут стоять на улице, соблюдая безопасную дистанцию.

О новом фейке

— Вот уникальная информация, которая выглядит мерзко. Я сейчас, кстати, про роль СМИ. Имею в виду ситуацию с утверждением, что у мужчин коронавирус вызывает бесплодие. Я бы предложил расследовать эту ситуацию, как пример того, что СМИ делают с людьми, — сказал Комаровский.

Он пояснил, что на сайте правительства провинции Хубэй появилась статья, в которой говорилось: исследованы половые органы мужчин, переболевших коронавирусом, никаких повреждений не обнаружено, но при возможности лучше обратиться к специалистам. Через несколько часов статью удалили, но она дала повод для фантазий.

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