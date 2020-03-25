Витебский «Дом кино» загорелся прямо во время киносеанса

Вечером 24 марта во время киносеанса произошло возгорание. На момент возникновения пожара в здании кинотеатра находились 27 зрителей и 4 человека персонала, никто не пострадал.

Вечером поступило сообщение в МЧС о сработке сигнализации в кинотеатре «Дом кино» по улице Ленина в городе Витебске.

Подразделения МЧС незамедлительно выехали к месту вызова. В ходе нахождения очага возгорания установили, что произошло загорание элемента одежды в кабинете на 3-м этаже здания кинотеатра.

На момент пожара в здании кинотеатра находились 27 зрителей и 4 человека персонала, эвакуация не проводилась, никто не пострадал.

Администрация кинотеатра потушила очаг возгорания самостоятельно, до прибытия подразделений МЧС . Огнем поврежден линолеум на площади 1,5м.кв., закопчены стены и имущество, сообщает Витебское областное управление МЧС.

Глава облздрава Юрий Деркач наконец прояснил ситуацию с коронавирусом в Витебске и прокомментировал слухи о смертях

Педагог, высказавшая пренебрежение к белорусскому языку, будет наказана

Отключение горячей воды в Витебске начнется раньше срока — полный график отключений

«Внутри очень неспокойно» — первая зараженная COVID-2019 белоруска рассказала как боролась с вирусом и бесчеловечностью

Как работают медики Витебской области

Сегодня у Минздрава Беларуси была только одна новость. Знаете какая?

Хуже борщевика? В Беларусь «пришли» новые вредоносные растения

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...