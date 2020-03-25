Поликлиники Витебщены изменили режим работы из-за эпидситуации

После обнаружения коронавируса у 86 пациентов и в результате проведения 23 тысяч тестов на выявление заболевания, поликлиники Витебской области решили изменить свой режим работы.

До сих пор медицинская служба принимает все необходимые меры по сдерживанию распространения инфекции. Было принято решение, в связи с эпидемиологической ситуацией по ОРВИ и коронавирусу поликлиники Витебщины изменили режим работы, добавив новую услугу — оказание помощи на дому. Такое временное нововведение коснулось прежде всего пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, которые нуждаются в постоянном приеме лекарственных препаратов.

Как пояснили в главном управлении по здравоохранению облисполкома, на большинство пациентов данной категории заведены электронные амбулаторные карты, что позволяет лечащему врачу выписать электронный рецепт на необходимые препараты лишь по звонку обратившегося. Приобрести лекарство по рецепту можно самостоятельно в ближайшей госаптеке или по совместному с медицинским работником решению, препарат может быть доставлен на дом.

Если пожилой человек или страдающий хроническими заболеваниями не успел обзавестись электронным рецептом, то ему также нет необходимости идти в поликлинику – медработник выпишет необходимые препараты, придя по адресу проживания больного.

В том случае, если пациент старше 60 лет почувствовал себя хуже и все же нуждается в осмотре врача, ему следует позвонить в регистратуру или колл-центр поликлиники по месту жительства, оставить свои контактные данные, медработник свяжется с ним в течение рабочего дня и согласует время визита.

Кроме того, при необходимости на дому будут осуществлены забор биологического материала для лабораторных исследований и выполнение функциональных исследований.

В случае появления признаков острой респираторной инфекции (кашель, повышенная температура, затрудненность дыхания, заложенность носа и т.д.) медики настоятельно рекомендуют оставаться дома и связаться со специалистами по телефонам регистратуры, колл-центра поликлиники по месту жительства или многоканальных горячих линий по вопросам коронавируса, действующих в области.

А вот плановые лабораторные и инструментальные исследования,в том числе флюорографию, ЭКГ, холтеровское мониторирование, инъекциилекарственных средств в процедурном кабинете, медики рекомендует временно отложить.

Такие меры по оптимизации работы амбулаторно-поликлинического звена приняты, чтобы предотвратить распространение среди населения коронавируса нового типа и других ОРВИ, обезопасить от инфицирования наиболее уязвимые категории граждан – пожилых и «хроников», передают Витебские вести.

Номера телефонов, по которым следует звонить при подозрении на коронавирус:

в Витебске — 8 (0212) 67-36-44,

Полоцке — 8 (0214) 74-39-44,

Новополоцке — 8 (0214) 57-36-44,

Орше — 8 (0216) 51-34-41 и 51-34-48.

Жители Витебска также могут обратиться по телефонам поликлиник города:

Витебская городская центральная поликлиника (ул. Ген. Маргелова, 2):

тел. 36-58-74, 36-59-11, 36-59-16, 36-58-68;

Городская поликлиника №1 (ул. Терешковой, 30):

тел. 61-96-66, 66-58-55, 66-77-28;

Городская поликлиника №2 (ул. Горького, 90а):

тел. 37-32-01, 37-48-81, 37-36-82;

Городская поликлиника №4 (ул. Б. Хмельницкого, 24):

тел. 26-17-48, 26-17-29, 26-17-33;

Филиал №5 ГУЗ «ВГЦП» (ул. Гагарина, 106):

тел. 37-35-90, 55-22-11;

Витебская городская клиническая поликлиника №3 (Московский пр-т, 43а):

тел. 36-08-42, 36-08-35, 36-08-38;

Витебская городская поликлиника №6 (ул. Кондратьева, 16):

тел. 66-31-42, 66-05-61, 66-33-45;

Витебская городская поликлиника №7 (ул. Локомотивная, 14):

тел. 33-20-33.

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