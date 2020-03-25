Витебчанка оплачивала проезд в маршрутке и получила тяжкие телесные повреждения

Витебчанка во время проезда в маршрутке получила тяжкие телесные повреждения. Женщина оплачивала проезд и не удержалась на ногах, когда водитель совершил экстренное торможение.

20 марта на Зеленогурской улице в Витебске 49-летняя жительница упала в маршрутке, когда оплачивала проезд во время движения микроавтобуса. В результате чего получила серьезные травмы.

По словам водителя маршрутки в это время другое авто совершило опасный маневр, который создал аварийную ситуацию, из-за которой ему пришлось экстренно затормозить. Это и было причиной того, что пострадавшая, которая возвращалась на свое место после оплаты проезда, упала.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает УСК по Витебской области.

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