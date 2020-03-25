Случай заражения коронавирусом зафиксирован в Бешенковичском районе

Инфицированного коронавирусом человека выявили в Бешенковичском районе, его госпитализировали в Витебскую областную инфекционную больницу.

Случай коронавируса на территории Бешенковичского района был зафиксирован еще 19 марта, однако сообщение о новом случае заражения районная газета «Зара» опубликовала только сегодня. Информация исходит главного санитарного врача района Нины Карпушенко.

По ее словам, самочувствие пациента хорошее, однако он изолирован и находится в Витебской областной инфекционной больнице.

Экстренно были обследованы и изолированы люди, которые контактировали с инфицированным. У всех контактов тесты пока отрицательные, но под наблюдение медики будут продолжать на протяжении 14 дней.

Нины Карпушенко не уточнила где мог заразиться коронавирусом житель Бешенковичского района.

На сегодняшний день в Беларуси установлены 86 случаев инфицирования коронавирусом, 29 человек из общего количества инфицированных уже выздоровели и либо выписаны, либо готовятся к выписке.

Информацию по точному количеству зараженных в Витебской области до сих пор нет.

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