От хантавируса в Китае умер первый человек

В Китае умер первый человек, инфицированный хантавирусом, передает Еврорадио со ссылкой на сообщение телекомпании China Global Times. О событии сообщили многие мировые агентства.

Эксперты говорят, что вакцины от хантавируса нет, так же как и от коронавируса.

Трагическое происшествие произошло в провинции Юньнань. Мужчина ехал в автобусе на работу. Внезапно почувствовал себя плохо, упал и умер. 32 пассажира рейсового автобуса попали на карантин.

Специалисты считают, что хантавирусом человек может заразиться от грызунов, например, мышей. Новый опасный вирус вызывает тяжелое респираторное заболевание. Симптомы — головная боль, слабость, кашель, проблемы с пищеварением, рвота. Хантавирус изучен пока крайне слабо. Однако известно, что в зоне риска находятся даже абсолютно здоровые люди.

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