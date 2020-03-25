В результате проведения 23 тыс тестов на коронавирус в Беларуси выявлены новые случаи заражения

На сегодняшний день, уже выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат. В процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов. Продолжается медицинский контроль и лечение 57 пациентов, сообщили в Минздраве.

Ещё по двум пациентам специалисты проводят дополнительную проверку в связи с неоднозначностью полученных результатов, отметили в ведомстве.

Таким образом, суммарно положительные результаты теста выявлены у 86 человек в Беларуси. Из них 29 уже выписаны или готовятся к выписке, так как тест дал отрицательные результаты, а 57 находятся на лечении.

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