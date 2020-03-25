Фотофакт: железобетонный мост в Горках укрепили бревенчатой колонной. Чтобы не рухнул или просто для красоты?

В Горках автомобильный мост республиканского значения через реку Проню подперли бревнышками. Мост находится на выезде из Горок в могилевском направлении. Автомобилисты бьют тревогу — не рухнет ли удивительная конструкция?

На фото видно, что снизу мост в очень неприглядном состоянии, его буквально подпирает конструкция из деревянных бревнышек.

Одни пользователи в комментариях возмущаются состоянием путепровода. Другие удивляются и высказывают предположение, что это старые фото, а сейчас с мостом все в порядке. Люди пишут, что такого в современной Беларуси просто не может быть.

В понедельник 23 марта мы побывали на месте и все увидели собственными глазами — подпорка под мостом действительно есть. И вообще сооружение требует ремонта, сообщают Horki.info.

Издание связалось с Сергеем Ильяновым, руководителем ДЭУ-75, потому что этот мост республиканского значения и находится на обслуживании у этой организации и попросили пояснить, почему объект находится в таком состоянии. Честно говоря, передвигаться по нему как-то страшновато. Может, надо обратиться в автоинспекцию, чтобы перед ним установили специальные дорожные знаки, обозначающие ограничение максимальной нагрузки на поверхность?

— Мост сверху целый, все целое. Снизу стоит шпальная клетка, это нормальное явление, ничего страшного. В этом году с мая там будет начат текущий ремонт. То, что там местами арматура повылазила, прочие мелкие нюансы — все будет поправлено. Никаких ограничений нагрузки там не надо, опасности нет. Мосты обследуются два раза в год, смотрим и мы, и «Белдорцентр» (ведущая научно-производственная организация Республики Беларусь в области строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог и мостов — прим. Horki.info), так что не волнуйтесь, — пояснил он.

Пользователи социальных сетей по традиции не спешат верить чиновникам на слово. В народе сооружение уже окрестили «падающим мостом» и «мостом в будущее».

Не знаем как в Горках, в соседней Орше полным ходом идут приготовления к тому, чтобы стать первым «умным городом» Беларуси, уже в этом году.

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