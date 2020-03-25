Сигареты подорожают в Беларуси с 1 апреля

Некоторые виды сигарет подорожают в Беларуси с 1 апреля. Информация о ценах, которые задекларированы производителями табачной продукции, а также импортерами сигарет размещена на сайте Министерства налогов и сборов.

На 3 копейки до 1.28 рубля подорожают сигареты «МИНСК», «МИНСК 7» Гродненской табачной фабрики «Неман».

«ФЭСТ MS» будут стоить на 9 копеек дороже (1,09 рубля), «ФЭСТ», «ФЭСТ 7» – на 7 копеек (1,15 рубля), «ФЭСТ COMPACT», «ФЭСТ COMPACT 7» – на 5 копеек, «ФЭСТ SUPERSLIMS», «ФЭСТ SUPERSLIMS 7» – на 4 копейки.

Подорожают все виды сигарет NZ. NZ 8, NZ 10, NZ 6 будут стоить 1,40 рубля вместо 1,35 рубля, NZ Black, NZ Gold подорожают на 7 копеек до 1,35 рубля, NZ BLACK COMPACT, NZ GOLD COMPACT – на 8 копеек до 1,28 рубля.

Стоимость многих видов сигарет «Корона» производства ООО «Табак-Инвест» увеличится на 2 копейки. Старая цена сохранится только у «Корона KALIPSO Slim», «Корона KALIPSO Super Slim» и «Корона KALIPSO Special Gold».

Стоимость сигарет Monte Carlo Super Slims Azure и Monte Carlo Super Slims Lilac подорожают на 10 копеек до 2,50 рубля, Monte Carlo Evo Impulse, Monte Carlo Evo Fresh Impulse, Monte Carlo Evo Summer Impulse, Monte Carlo Evo Blue, Monte Carlo Evo Silver возрастет на 5 копеек и составит 2,45 рубля.

Поднимутся в цене некоторые виды сигарет Camel, Winston и Sobranie.

Повысит цены и компания «Беларусьторг», импортирующая табачные изделия. Теперь сигареты Bond будутстоить на 10 копеек больше (2,15 рубля), LD CLUB COMPACT BLUE – на 7 копеек (2,07 рубля). Davidoff Blue, Davidoff Gold и Davidoff Gold Slims подорожают на 15 копеек до 3,85 рубля, Davidoff Refine White и Davidoff Refine Black будут стоить 3 рубля. Также на 15 копеек подорожают отдельные виды сигарет Richmond и Aroma.

Цена сигарет Kiss BROWN увеличится, за них придется отдавать на 10 копеек больше (2,60 рубля), за Rothmans Demi Mix и Rothmans Demi Mix 3 in 1 – на 7 копеек (2,57 рубля).

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