Водитель внедорожника насмерть разбился в Толочинском районе, столкнувшись с МАЗом
Авария произошла 24 марта около 16 часов вечера в городском поселке Коханово Толочинского района.
Фото МЧС
На перекрестке улиц Старосельская и Промышленная произошло столкновение автомобиля Kia Sorento и лесовоза «МАЗ».
В результате ДТП 60-летний водитель внедорожника от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщили в МЧС.
По факту ДТП проводится проверка.
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