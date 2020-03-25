Водитель внедорожника насмерть разбился в Толочинском районе, столкнувшись с МАЗом

Авария произошла 24 марта около 16 часов вечера в городском поселке Коханово Толочинского района.

Водитель внедорожника насмерть разбился в Толочинском районе, столкнувшись с МАЗом

Фото МЧС

На перекрестке улиц Старосельская и Промышленная произошло столкновение автомобиля Kia Sorento и лесовоза «МАЗ».

В результате ДТП 60-летний водитель внедорожника от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщили в МЧС.

По факту ДТП проводится проверка.

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