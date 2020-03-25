Посмотрите на список участников на самый долгожданный концерт

Объявлен список участников на одно из самых долгожданных событий лета!

В рамках Славянского базара, концерт «В РИТМАХ ЛЕТА» меняет свое название на «с».

Приглашенные артисты, которые будут развлекать гостей на протяжении всей ночи:

Миша МАРВИН, NILETTO, #2МАШИ, ЗВОНКИЙ, Клава КОКА, TERNOVOY, ХАННА, Артем КАЧЕР, ТАЙПАН&AGUNDA и другие.

Билеты на концерт действительны. Стоимость: от 25.00 — до 70.00 BYN

Купить билеты можно на сайте https://kvitki.by/rus/bileti/muzyka/gala-koncert-v-ri..

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