«Белагропромбанк» выплатит огромные дивиденды своим акционерам

«Белагропромбанк» принял решение о выплате дивидендов по итогам работы в 2019 году. Они будут выплачиваться с 15 мая 2020 года. Соответствующая информация размещена на едином портале финансового рынка.

Размер дивидендов по привилегированным акциям составил 0,03 рубля на одну акцию, а по простым — 0,00214 рубля на одну акцию, сообщает rеform.by.

Таким образом, общий размер дивидендов составит 13,25 млн рублей. Деньги будут выведены из банковской системы и без того ослабленной нарастающим кризисом.

Среди акционеров банка Госкомимущество Республики Беларусь (91,3%) и страховое предприятие «Белгосстрах» (5,3%).

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...