Средняя зарплата в Витебской области — Br939,5

Национальный статистический комитет подсчитал среднюю зарплату работников нашей страны в феврале 2020 года и она равна Br1119,7, в январе этого года средняя зарплата составила Br1118,1.

Лидирующие позиции по уровню средней зарплаты работников занимает Минск, за февраль она составила Br1591,6. В Минской области она составила Br1105,1, Гомельской — Br993,4, Брестской — Br961,4, Гродненской — Br952,8. Витебская область находится на предпоследнем месте и средняя з/п составляет Br939,5, Могилевская область — Br921 (108,5%), сообщает БелТА.

Больше всего в прошлом месяце получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br4697,4), воздушный транспорт (Br2689,8, в том числе пассажирский — Br2832,8), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br2463,6), производство кокса и продуктов нефтепереработки (Br1805,5), горнодобывающая промышленность (Br1789,6), производство химических продуктов (Br1699,7), деятельность в области телекоммуникаций (Br1722,8), профессиональная, научная и техническая деятельность (Br1543,3).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (Br565,3), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (Br658,7), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (Br661,9), трудится в сфере творческой деятельности и развлечений (Br683,4), занят рыболовством или рыбоводством (Br715,1).

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