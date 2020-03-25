В Глубокском районе погиб мужчина, причина — пожар

В результате пожара в деревне Долгое Глубокского района погиб мужчина.
Сообщение о возгорании поступило спасателям поздно вечером 24 марта. После прибытия на место происшествия, работники МЧС обнаружили тело мужчины под разрушенной огнем кровлей и обвалившимся потолком, сообщает Витебское областное управление МЧС.
Причина пожара устанавливается, идет проверка.
Всего за прошедшие сутки на территории Витебской области произошли 5 пожаров.
Глава облздрава Юрий Деркач наконец прояснил ситуацию с коронавирусом в Витебске и прокомментировал слухи о смертях
Педагог, высказавшая пренебрежение к белорусскому языку, будет наказана
Отключение горячей воды в Витебске начнется раньше срока — полный график отключений
«Внутри очень неспокойно» — первая зараженная COVID-2019 белоруска рассказала как боролась с вирусом и бесчеловечностью
Как работают медики Витебской области
Сегодня у Минздрава Беларуси была только одна новость. Знаете какая?
Хуже борщевика? В Беларусь «пришли» новые вредоносные растения