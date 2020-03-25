В Глубокском районе погиб мужчина, причина — пожар

В результате пожара в деревне Долгое Глубокского района погиб мужчина.

Сообщение о возгорании поступило спасателям поздно вечером 24 марта. После прибытия на место происшествия, работники МЧС обнаружили тело мужчины под разрушенной огнем кровлей и обвалившимся потолком, сообщает Витебское областное управление МЧС.

Причина пожара устанавливается, идет проверка.

Всего за прошедшие сутки на территории Витебской области произошли 5 пожаров.

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