«Полоцк-Стекловолокно» диверсифицирует рынки сбыта на фоне усложнения внешних экономических условий

ОАО «Полоцк-Стекловолокно» диверсифицирует рынки сбыта на фоне усложнения ситуации в мировой экономике. Об этом сегодня заявил генеральный директор предприятия Олег Курилин во время общего собрания акционеров, сообщает БЕЛТА.

В собрании акционеров принял участие председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Он поинтересовался прогнозами на первый квартал и стратегией предприятия в новых экономических условиях, которые сильно усложнены кризисом на нефтяном рынке, ситуацией с коронавирусом в Европе.

Олег Курилин ответил, что «Полоцк-Стекловолокно» намерено «диверсифицироваться по выпускаемой продукции за счет изменения рынков». «В этой ситуации мы нацелились на рынок ЕАЭС», — добавил гендиректор. Он уточнил, что речь, в частности, идет о России, где спрос на продукцию белорусского предприятия значительно возрос после того, как прекратились поставки из Китая и других стран.

«Отгружаем с опережением графика достаточно много продукции. По моему мнению, нам удастся завершить первый квартал без снижения объемов производства. Пока мы прогнозируем незначительное отставание по выручке. Все будет зависеть от развития ситуации в мире. Но пока мы себя достаточно уверенно чувствуем», — подчеркнул Олег Курилин.

Генеральный директор представил акционерам отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности «Полоцк-Стекловолокно» за 2019 год. Предприятие выполнило все пять установленных ключевых показателей эффективности. Чистая прибыль составила Br20,6 млн (при задании Br14,1 млн). Темп роста экспорта товаров и услуг — 101,2% и 108,3% соответственно (при задании 101,1% в обоих случаях). Рентабельность продаж 13,1% (задание — 10%).

Олег Курилин особо отметил опережающий рост производительности труда в сравнении с ростом среднемесячной заработной платы: коэффициент соотношения — 1,013.

Кроме того достигнут планируемый эффект от мероприятий по снижению затрат. Он составил Br2,3 млн при плане в Br2,1 млн. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной составил 26,4%.

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