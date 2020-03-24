Из-за коронавируса Олимпиаду в Токио перенесли на один год

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио решили перенести на следующий год из-за коронавируса. В процессе переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом было принято решение о переносе.

Предложение о переносе Игр огласил японский премьер, а президент МОК выразил полное согласие. Ожидается, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио состоятся не позднее лета 2021 года.

МОК с оргкомитетом Игр-2020 в Токио, властями Японии и города Токио обсуждали разные варианты проведения Олимпиады в условиях распространения коронавирусной инфекции — вплоть до переноса состязаний. Игры могли быть проведены в ранее определенные сроки, так как в самой Японии ситуация с коронавирусом улучшается. В то же время в МОК отмечали стремительное распространение инфекции в других странах. Планировалось, что XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа нынешнего года, передают Витебские вести.

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