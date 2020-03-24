Витебский горэлектротранс усилил меры дезинфекции транспорта

Процедуры дезинфекции общественного транспорта в Витебске проводятся несколько раз в день. В меры дезинфекции включены влажная и сухая уборка, а также обработка салона дезинфицирующим средством.

Санитарно-эпидемиологическая профилактика усилена во многих организациях Беларуси. В числе наиболее важных — транспортные. Начальник трамвайного депо Городского электрического транспорта Витебска Петр Кашкар рассказал, что любой транспорт, приезжая с линии, сразу же проходит процедуру мойки, передает БелТА. Процедура ежедневная и не зависит от каких-либо обстоятельств. Машина подъезжает под огромные щетки, которые «сдавливают» ее и счищают грязь с корпуса.

«В день технику обрабатываем три раза. Мойка каждого трамвая длится около пяти минут. Проводим сухую и влажную уборку, также обрабатываем салон дезинфицирующим средством, опрыскиваем все поверхности, к которым прикасаются люди, — стены, стекла, сиденья и поручни. Средства, необходимого для такой процедуры, у нас достаточно», — отметил Петр Кашкар.

Специалисты работают в специальных костюмах, респираторе, перчатках и очках. Периодически состояние обработки техники проверяют сотрудники центра гигиены и эпидемиологии.

За порядком на своем рабочем месте водители следят сами. Необходимые гигиенические процедуры они могут провести на диспетчерских станциях, когда приходят на работу и между рейсами.

Ежедневно в город выезжает более 100 троллейбусов и трамваев. Аналогичную обработку своего транспорта проводят все автопарки Витебской области.

Глава облздрава Юрий Деркач наконец прояснил ситуацию с коронавирусом в Витебске и прокомментировал слухи о смертях

«Внутри очень неспокойно» — первая зараженная COVID-2019 белоруска рассказала как боролась с вирусом и бесчеловечностью

Хуже борщевика? В Беларусь «пришли» новые вредоносные растения

Витебск. Весна. Скамейки. Посмотрите как прекрасен наш город!

О коронавирусе и пневмонии — интервью с заместителем главного врача клиники ВГМУ

Педагог, высказавшая пренебрежение к белорусскому языку, будет наказана

Белорусские врачи из Европы и США обратились к властям

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...