Подразделения 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады принимают участие в проверке боеготовности ВС

В Вооруженных Силах Республики Беларусь продолжается проверка боевой готовности. В соответствии с планом подразделения сил специальных операций Вооруженных Сил приступили к следующему этапу проверки. Об этом сообщили в Минобороны.

Подразделения 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады и 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады осуществили перемещение в районы сосредоточения и приступили к выполнению учебно-боевых задач.

Витебские десантники после марша в назначенный район приступили к выполнению задач комплексного учения, в ходе которого отрабатывают вопросы маскировки, организации охранения и разведки. Основное внимание на данном этапе учения уделяется вопросам слаживания батальонов и подразделений обеспечения.

Учения десантников являются очередным этапом совершенствования форм и способов применения подразделений сил специальных операций для борьбы с терроризмом, а также проверки их способности выполнить поставленные задачи в любых условиях обстановки.

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