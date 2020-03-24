Прикрываясь коронавирусом и постановлением правительства мошенники просят денег


Об активизации мошенников заявляет БПС-Сбербанк. В сообщении банка говорится о новой уловке интернет-мошенников. Преступники рассылают на телефоны клиентов банков сообщения, замаскированные под официальную рассылку. В сообщениях содержится информация о том, что, якобы, банк в соответствии с постановлением Совета министров принял решение перечислить проценты по депозиту в Фонд борьбы с коронавирусом.

БПС-Сбербанк напоминает, что никогда не делает такого рода рассылок и наличие данного постановления является ложью.

«С целью сохранения своих личных данных, не отвечайте на подобные сообщения и не переходите по ссылкам. Никому не сообщайте пароли из СМС, номер карты и три цифры на ее обороте!», — говорится в сообщении банка.

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Редакция

Не вампир, но довольно старое издание, получеловек-полугазета. Администратор всея сайта. Люблю пошутить, не люблю, когда шутят. Люблю, когда Вы оставляете полезный комментарий. Очень радуюсь и доливаю себе ещё немного кофе за это.

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