С 1 января обязательному застрахованию подвергнутся солдаты-срочники

Согласно Указу Президента Республики Беларусь № 48 «О повышении уровня социальной защиты граждан в связи с призывом на срочную военную службу, службу в резерве» в период с 1 января все военнослужащие, которые проходят срочную военную службу подлежат обязательному государственному социальному (пенсионному) страхованию на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца.

Организации, в которых военнослужащие обеспечивались денежным довольствием, будут уплачивать обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения нашей страны для формирования страхового стажа военнослужащих. При назначении пенсии будут учитываться периоды срочной военной службы (начиная с 1 января этого года, не зависимо от призыва, если он был ранее этой даты), информируют «Витьбичи».

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