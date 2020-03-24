При выжигании травы жительница Браславского района лишилась дома — видео

55-летняя жительница Браславского района лишилась дома и сарая около него. Причиной пожара послужило выжигание травы.



23 марта в 18:05 пожарные получили сообщение о горящей сухой растительности. После того, как бригада добралась на метро горения травы спустя полчаса, то обнаружили, что горит чердак дома сельчанки, рядом догорал нежилой дом. А сарай возле него уже был уничтожен огнем.

В результате пожара в жилом доме огнем были повреждены крыша, стены и имущество. Нежилой дом и сарай полностью уничтожены. По факту пожара начали проверку, по предварительной версии пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица, сообщается пресс-службой МЧС.

За сутки ликвидированы 33 пожара в природных экосистемах

«Внутри очень неспокойно» — первая зараженная COVID-2019 белоруска рассказала как боролась с вирусом и бесчеловечностью

Отключение горячей воды в Витебске начнется раньше срока — полный график отключений

Хуже борщевика? В Беларусь «пришли» новые вредоносные растения

Витебск. Весна. Скамейки. Посмотрите как прекрасен наш город!

О коронавирусе и пневмонии — интервью с заместителем главного врача клиники ВГМУ

Педагог, высказавшая пренебрежение к белорусскому языку, будет наказана

Белорусские врачи из Европы и США обратились к властям

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...