При выжигании травы жительница Браславского района лишилась дома — видео

55-летняя жительница Браславского района лишилась дома и сарая около него. Причиной пожара послужило выжигание травы.
23 марта в 18:05 пожарные получили сообщение о горящей сухой растительности. После того, как бригада добралась на метро горения травы спустя полчаса, то обнаружили, что горит чердак дома сельчанки, рядом догорал нежилой дом. А сарай возле него уже был уничтожен огнем.
В результате пожара в жилом доме огнем были повреждены крыша, стены и имущество. Нежилой дом и сарай полностью уничтожены. По факту пожара начали проверку, по предварительной версии пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица, сообщается пресс-службой МЧС.
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