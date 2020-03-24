За отчисление из Витебского лицея девушке нужно заплатить

Витебчанка прогуливала занятия в Витебском лицее, что привело к ее отчислению. За прогулы девушка должна заплатить лицею 82 рубля 58 копеек.

После завершения школьного образования девушка никуда не поступила и обратилась в орган по труду, занятости и социальной защите Витебского горисполкома. Там с ней заключили договор о профессиональном обучении и трудоустройстве, а затем отправили в лицей осваивать поварское искусство.

Однако, будущая профессия пришлась не по душе юной витеблянке, поскольку спустя полтора месяца ее отчисли из учреждения образования за продолжительное отсутствие на занятиях.

Несмотря на непродолжительный период прохождения обучения, на это было затрачено 82 рубля 58 копеек. Возмещать затраты ни девушка, ни ее родители добровольно не стали.

Это стало основанием для предъявления прокурором города Витебска искового заявления в суд о взыскании денежных средств, затраченных на обучение. Судом постановлено взыскать 82 рубля 58 копеек с девушки, а при отсутствии у нее доходов и иного имущества, достаточного для возмещения затрат, поскольку она несовершеннолетняя, взыскать расходы с родителей девушки, сообщают НН.

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