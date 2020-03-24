В Витебской области осудили мужчину, который избил свою жену до смерти из-за ревности

Молодой житель Витебской области избил свою супругу до смерти на глазах ее сестры. Причина невероятной злости мужчины стала ревность.

С 1 на 2 сентября прошлого года в Городокском районе произошла страшная трагедия. В процессе застолья мужчина 23 лет приревновал свою супругу к знакомому и начал избивать ее с особой жестокостью. Крики девушки услышала ее сестра и попыталась защитить, однако попытки оказались тщетны.

Когда сестра потерпевшей пыталась позвать на помощь или позвонить в милицию обвиняемый применял к ней насилие и угрожал, всеми способами препятствовал покинуть помещение и заставлял смотреть на то, как он избивал ее сестру.

Сестре потерпевшей все таки удалось выбежать на улицу и попросить помощи у соседей.

Эксперты позже установили, что мужчина нанес своей супруге не менее 38 травматических воздействий, чем причинил ей закрытую черепно-мозговую травму. Через 6 дней потерпевшая, не приходя в сознание, скончалась в больнице.

Прокуратура Витебской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Городокского района, которому инкриминированы убийство с особой жестокостью, а также насилие и угроза насилием в отношении иного лица, выполнявшего общественный долг по пресечению правонарушения.

Судебная коллегия по уголовным дела Витебского областного суда на основании представленных гособвинителем доказательств постановила в отношении гражданина обвинительный приговор.

На основании п.6 ч.2 ст.139 и ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Республики Беларусь суд назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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