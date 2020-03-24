Белорусская борьба с коронавирусом — мнение эксперта

Доктор медицинских наук и профессор рассказал про белорусский подход по борьбе с новым вирусом и назвал работу белорусского здравоохранения четкой, комплексной системой.

Ректор Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета, член Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Щастный сравнил подход к борьбе с коронавирусом с выражением в спорте — порядок бьет класс, сообщает БелТА.

Созданная отработка четкой системы действует сильнее отдельных, даже самых высококлассных специалистов и высоких технологий. «Наверное, этот принцип работает и в таких нештатных ситуациях, как та, что сложилась в мире с коронавирусом», — считает Анатолий Щастный.

В Беларуси к борьбе с распространением COVID-19 подошли комплексно. Людям на постоянной основе делают напоминания о профилактике. Присутствует четкий санитарный контроль на границе, на высоком уровне работают медики. В стране хватает аппаратов искусственной вентиляции легких и койко-мест, часть которых может быть перепрофилирована для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Кроме того, в Беларуси организовали работу горячих линий для пожилых людей и инвалидов. Волонтеры и социальные службы готовы помочь им с доставкой продуктов и лекарств, ответить на все волнующие вопросы.

Анатолия Щастного отмечает, что все это единая цепь: люди и их ответственность за свое здоровье, уровень доверия медикам, работа системы здравоохранения и социальный аспект. Как показывает белорусский опыт, в таких ситуациях, как с пандемией коронавируса, работает системность. «Мы работаем на опережение и получаем результат», — подчеркнул Анатолий.

Что касается применения высоких технологий, то их, по мнению эксперта, выводить за рамки оказания медицинской помощи нельзя. «Но сейчас они работают на будущее — создание вакцин и лекарств. Наука сейчас, безусловно, должна сработать на опережение», — подчеркнул он.

В разных странах мира сейчас ведутся разработки вакцин, экспресс-тестов. Результаты, убежден Анатолий Щастный, должны стать достоянием всего человечества.

«Ситуация с коронавирусом показала, что закрытие границ не эффективная мера. Здесь нужно говорить о межгосударственном взаимодействии, об объединении усилий», — отметил он. В качестве примера профессор привел Китай, который активно делится разработками, отправляет своих специалистов, оказывает гуманитарную помощь нуждающимся в ней странам.

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