ТЦСОН Витебского района купит мобильную баню за 3000 евро — немцы платят

Территориальный центр социального обслуживания населения Витебского района и Посольство Федеративной Республики Германия подписали договор о реализации проекта «Мобильная баня».

Заместитель директора ТЦСОН Екатерина Лазовская рассказала, что главная цель проекта — внедрение в сельскую отдаленную местность инновационных технологий, направленных на повышение доступности и качества социальных услуг пожилым людям и людям с ограниченными возможностями, оказание гражданам пожилого возраста и людям с инвалидностью социальной поддержки в виде социально-бытовых услуг.

— Изучая потребности граждан пожилого возраста, людей с инвалидностью, проживающих в отдаленных населенных пунктах в частных домах, выяснилось, что из-за отсутствия общественных бань многим сложно проводить гигиенические процедуры и стирать белье, — отметила Екатерина Лазовская. — Для этого людям необходимо приносить воду из колонки или колодца, который не всегда находится рядом с домом. В том случае, если баня все же имеется на территории домовладения, то содержать ее в пригодном состоянии людям преклонного возраста довольно сложно. Для этого требуется производить ремонт, закупать дрова, да и протапливать баню для одного человека нерентабельно.

Так появилась идея приобрести мобильную баню-бочку, которую можно установить в одном населенном пункте, а также перевозить в другие отдаленные деревни при помощи прицепа (по мере необходимости и запроса граждан), и стиральную машину. Денежные средства для их приобретения на сумму 8674,00 белорусских рублей выделило Посольство Федеративной Республики Германия. Проект будет реализован в этом году, пишет «Жыццё Прыдзвіння».

Баню планируется установить в г. п. Яновичи, так как Центру в 2020 году выделено прос-торное здание с приусадебным участком в безвозмездное пользование с последующей передачей на баланс. Стиральная машина будет установлена в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста в г.п. Яновичи, где будут оказываться услуги по стирке белья.

Глава облздрава Юрий Деркач наконец прояснил ситуацию с коронавирусом в Витебске и прокомментировал слухи о смертях

Педагог, высказавшая пренебрежение к белорусскому языку, будет наказана

О коронавирусе и пневмонии — интервью с заместителем главного врача клиники ВГМУ

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...