Глава облздрава Юрий Деркач наконец прояснил ситуацию с коронавирусом в Витебске и прокомментировал слухи о смертях

В Витебской области, как отметил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Юрий Деркач, после выздоровления выписаны 5 человек, ждем результаты анализов по другим пациентам, у которых были клинические проявления болезни. Врачи профессионально делают свое дело, ситуация полностью контролируется, никаких фактов смертей, вызванных коронавирусом, нет. Все, что требуется медикам для выполнения своих обязанностей, делается, другие службы и ведомства реагируют на их запросы быстро и конкретно.

Юрий Николаевич призвал сограждан быть милосерднее друг к другу и не распус­кать слухи, не ждать каких-­то смертей, как будто мы живем не в одной области, не в одной стране. Медикам, наоборот, нужна моральная поддержка общества, понимание сложности и ответственности их труда, многократно выросших в этот период нагрузки. И тогда выполнять свои функции им будет легче. Такая болезнь, как пневмония, опасна всегда, тем более если бактериальное поражение организма происходит на фоне серьезных хронических заболеваний — сердечно­сосудистых нарушений, артериальной гипертензии, сахарного диабета и других.

Вчера из сообщения прес­службы Совета Министров стало известно, что правительство Беларуси поручило Минфину выделить из бюджета более 2,3 миллиона рублей на мероприятия по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной COVID‑19. Из них бюджет Витебской области получит более 143 тысяч рублей.

На 23 марта в Беларуси зафиксирован 81 случай коронавирусной инфекции. По данным Министерства здравоохранения, география заболеваемости расширилась за счет случая в Гомельской области (новый вирус выявлен у пациентки с пневмонией, но в интенсивной терапии она не нуждается). Уже выписаны или готовятся к выписке 22 пациента. Всего в стране с 23 января проведено более 21 тысячи тестов на COVID‑19, сообщает издание «Витьбичи».

Что требуется от каждого гражданина? Выполнять рекомендованные правила личной и общественной гигиены, отправляться в самоизоляцию после возвращения из-­за рубежа, четко выдерживать социальное дистанцирование, то есть в общественных местах находиться друг от друга на расстоянии не менее одного метра. Это замедляет распространение вируса и снижает число пациентов, которым, возможно, одномоментно потребуется госпитализация, утверждают специалисты ВОЗ. Так система здравоохранения сможет выдержать возросшую нагрузку и оказать качественную помощь. Кстати, соблюдать дистанцию не менее метра необходимо и при выходе на прогулку. Коронавирус — вызов для всех и каждого, нельзя думать, что от меня, маленького человека, ничего не зависит. Даже находясь дома больше обычного, нужно заниматься физическими упражнениями, следить за питанием и беречь свое психическое здоровье. Панику порождает незнание. Поэтому повышайте свою осведомленность, занимайтесь самообразованием.

Кстати, одним из компетентных источников информации об инфекции является видеоблог заведующего кафедрой персонализированной и доказательной медицины ФПК и ПК Витебского государственного медицинского университета доктора медицинских наук Ивана Жильцова, который он начал вести на YouTube канале специализированного издательства «Медицинская литература». В свежем выпуске Иван Владимирович в формате ответов на поступающие ему вопросы осветил темы эффективности ношения защитных масок, на основе серьезных источников проанализировал информацию об особенностях формирования иммунитета у переболевших коронавирусной инфекцией и возможности повторного заражения. Высказал он и свою точку зрения на достаточность и эффективность принимаемых противоэпидемических мер в нашей стране. Доктор медицинских наук считает, что течение эпидемиологического процесса идет более-­менее плавно, предупредительные меры работают, и понятно, что при ухудшении ситуации ограничения примут более жесткий характер, пишут «Витьбичи».

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