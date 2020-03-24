Соцработники в Витебске начали доставлять пожилым людям продукты на дом

Министерство труда и социальной защиты информирует, что социальная служба готова оказать помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам по доставке продуктов питания и лекарств. Об этом сообщили в Минтруда.
В условиях борьбы с распространением коронавируса в Беларуси применяются меры дополнительной защиты от вирусных заболеваний пожилых людей и инвалидов. В частности, социальная служба помогает при наличии заявок с доставкой им домой продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментов.
Этим занимаются территориальные центры социального обслуживания населения (ТЦСОН). Стоит обратить внимание, что бесплатна именно услуга доставки, за продукты и лекарства придется заплатить. В каждом ТЦСОН определен отдельный телефонный номер для сбора информации от пожилых граждан и инвалидов о необходимости такой помощи, сообщает aif.by.
Директор ТЦСОН Октябрьского района Витебска Татьяна Ромашова рассказала, что соцработники с теми, кто у них на обслуживании, продолжают работать. Единственное, теперь у пенсионеров сразу интересуются их здоровьем и самочувствием. «Большое количество пожилых людей и инвалидов не состоят на соцобслуживании. Самое главное — проинформировать этих людей. Понятно, что не все пожилые пользуются интернетом, поэтому своими силами распространяем специальную памятку с телефоном, бросаем ее в почтовые ящики», — отметила Татьяна Ромашова, пишет БелТА.
Куда обращаться за помощью
За оказанием помощи по доставке продуктов питания и лекарств для одиноких пожилых граждан и инвалидов нужно обращаться в территориальные центры социального обслуживания населения.В случае возникновения проблемных ситуаций, а также предложений по совершенствованию работы организации доставки продуктов питания и медикаментов социальной службой можно позвонить в организацию своего региона или в Министерство труда и социальной защиты по телефону (8 017) 222 49 29.
- Комитет по труду, занятости социальной защите Витебского облисполкома по телефону (8 0212) 65 42 64
- Комитет по труду, занятости социальной защите Брестского облисполкома по телефону (80162) 21 09 04
- Комитет по труду, занятости социальной защите Гомельского облисполкома по телефону (8 0232) 75 77 12
- Комитет по труду, занятости социальной защите Гродненского облисполкома по телефонам (8 0152) 74 35 94, 77 03 49
- Комитет по труду, занятости социальной защите Минского облисполкома по телефону (8 017) 302 68 23
- Комитет по труду, занятости социальной защите Могилевского облисполкома по телефону (8 0222) 25 07 05
- Комитет по труду, занятости социальной защите г.Минска по телефонам (8017) 396 55 26, 373 04 76
Звонки принимаются с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.