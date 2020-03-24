Соцработники в Витебске начали доставлять пожилым людям продукты на дом

Министерство труда и социальной защиты информирует, что социальная служба готова оказать помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам по доставке продуктов питания и лекарств. Об этом сообщили в Минтруда.

В условиях борьбы с распространением коронавируса в Беларуси применяются меры дополнительной защиты от вирусных заболеваний пожилых людей и инвалидов. В частности, социальная служба помогает при наличии заявок с доставкой им домой продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментов.

Этим занимаются территориальные центры социального обслуживания населения (ТЦСОН). Стоит обратить внимание, что бесплатна именно услуга доставки, за продукты и лекарства придется заплатить. В каждом ТЦСОН определен отдельный телефонный номер для сбора информации от пожилых граждан и инвалидов о необходимости такой помощи, сообщает aif.by.

Директор ТЦСОН Октябрьского района Витебска Татьяна Ромашова рассказала, что соцработники с теми, кто у них на обслуживании, продолжают работать. Единственное, теперь у пенсионеров сразу интересуются их здоровьем и самочувствием. «Большое количество пожилых людей и инвалидов не состоят на соцобслуживании. Самое главное — проинформировать этих людей. Понятно, что не все пожилые пользуются интернетом, поэтому своими силами распространяем специальную памятку с телефоном, бросаем ее в почтовые ящики», — отметила Татьяна Ромашова, пишет БелТА.

Куда обращаться за помощью

За оказанием помощи по доставке продуктов питания и лекарств для одиноких пожилых граждан и инвалидов нужно обращаться в территориальные центры социального обслуживания населения.В случае возникновения проблемных ситуаций, а также предложений по совершенствованию работы организации доставки продуктов питания и медикаментов социальной службой можно позвонить в организацию своего региона или в Министерство труда и социальной защиты по телефону (8 017) 222 49 29.

Комитет по труду, занятости социальной защите Витебского облисполкома по телефону (8 0212) 65 42 64

Комитет по труду, занятости социальной защите Брестского облисполкома по телефону (80162) 21 09 04

Комитет по труду, занятости социальной защите Гомельского облисполкома по телефону (8 0232) 75 77 12

Комитет по труду, занятости социальной защите Гродненского облисполкома по телефонам (8 0152) 74 35 94, 77 03 49

Комитет по труду, занятости социальной защите Минского облисполкома по телефону (8 017) 302 68 23

Комитет по труду, занятости социальной защите Могилевского облисполкома по телефону (8 0222) 25 07 05

Комитет по труду, занятости социальной защите г.Минска по телефонам (8017) 396 55 26, 373 04 76

Звонки принимаются с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.

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