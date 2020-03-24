Два витебских предприятия вошли в топ-10 крупнейших поставщиков страны

Согласно данными Министерства антимонопольного регулирования и торговли, в 2019 году по результатам проведенных процедур государственных закупок заключено порядка 227 тыс. договоров общей стоимостью почти 4,5 млрд рублей. При этом 50,8% закупок по-прежнему проводится по процедуре из одного источника.

Среди 10 самых крупнейших поставщиков товаров и услуг четыре строительные компании, столько же поставщиков медицинских товаров и услуг, пишет ej.by.

Лидерами Витебской области стали СООО «НАТИВИТА» (5 место) и СКУП «Витебский ДСК» (5 место).

Рейтинг крупнейших поставщиков государства в 2019 году по конкурсным закупкам выглядит так:

ОАО «Дорожно-строительный трест N5» — 41,18 млн рублей ОАО «Стройтрест N7» — 40,77 млн рублей ОАО «Строительный трест N14» — 32,79 млн рублей SIA «LV System Service» — 25,16 млн рублей СООО «НАТИВИТА» — 24,83 млн рублей СКУП «Витебский ДСК» — 23,94 млн рублей ОДО «БЕЛМЕДСНАБТЕХНИКА» — 23,24 млн рублей ОДО «БЕЛРЕАС» — 17,82 млн рублей ООО «МОБИЛЬНЫЙ СЕРВИС» — 17,28 млн рублей ООО «ПЛУТОН ГРУПП» — 16,22 млн рублей

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