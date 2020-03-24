В Толочинском районе парень жестоко избил пенсионера и бросил умирать у дороги

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве 62-летнего жителя Толочинского района. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела об убийстве 62-летнего мужчины.

По данным следствия, днем 23 сентября 2019 года компания распивала спиртные напитки в деревне Крыницы Толочинского района. В какой-то момент между 62-летним и 22-летним мужчинами произошел словесный конфликт, в результате которого молодой человек начал избивать мужчину. После чего перетащил его на улицу и оставил вблизи дороги. Прохожим парень рассказал, что обнаружил лежащего в крови мужчину на улице, после чего указал место его нахождения и попросил вызвать скорую медицинскую помощь.

Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался в больнице в тот же день. Позже в ходе судебно-медицинской экспертизы будет установлено, что 62-летнему мужчине было нанесено не менее 21 травматического воздействия.

В ходе осмотров места происшествия следователями выявлены следы волочения из веранды к месту обнаружения потерпевшего. Также в ходе расследования изъята обувь обвиняемого, на которой обнаружены следы крови погибшего.

Следователями проведена проверка показаний на месте, в ходе которой обвиняемый продемонстрировал следователям обстоятельства совершения им противоправных деяний. К материалам уголовного дела приобщены заключения экспертных исследований, проведенных сотрудниками ГКСЭ. С целью устранения противоречий в показаниях участников уголовного процесса проведены очные ставки, восстановлена полная картина произошедшего.

По результатам расследования 22-летнему молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.