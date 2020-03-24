За прошедшую неделю в Витебской области произошло 7 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 6 получили травмы различной степени тяжести.

В Докшицком районе погиб водитель. Авария произошла 19 марта около 18 часов вечера на автодороге «Минск-Витебск» вблизи городского поселка Бегомль. 61-летний житель Глубокского района, управляя автомобилем Citroën, не справился с управлением и съехал в кювет, где совершил наезд на придорожное дерево. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия.

В пятницу в Ушачском районе в результате ДТП пострадала пассажир, находящаяся на заднем сиденье автомобиля Рено, водитель которого не справилась с управлением и съехала в кювет, где совершила наезд на придорожное дерево. Женщина доставлена в медучреждение для оказания помощи.

16 марта около 8 часов утра в Поставском районе водитель грузового автомобиля «МАЗ» совершил наезд задней правой частью п/прицепа на двигающуюся в попутном направлении по обочине велосипедистку. В этот же день в Полоцком районе около 20 часов вечера водитель большегруза «МАН» вблизи д. Азино, совершил наезд на пенсионера, двигающегося в попутном направлении по краю проезжей части на велосипеде. В обоих случаях пострадавшие получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Утром 17 марта в Витебске водитель на легковом автомобиле , двигаясь по улице Леонова, совершил наезд на пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода пожилую женщину. В результате ДТП пенсионерка получила телесные повреждения.

Еще один пешеход пострадал в воскресенье. Около 9 утра 37-летний водитель, управляя автомобилем Ford Focus, совершил наезд на переходившую по пешеходному переходу женщину 73 года рождения. В результате она была доставлена в витебскую областную клиническую больницу.

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