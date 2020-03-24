Жилой дом горел в Толочине

23 марта около половины второго дня в МЧС поступило сообщение о возгорании в жилом доме в городе Толочине по улице Комсомольской.

Когда прибыли подразделения МЧС внутри дома наблюдалось задымление.

Жилой дом горел в ТолочинеНа момент возникновения пожара проживающая семья находилась внутри дома. До прибытия подразделений МЧС жильцы покинули дом самостоятельно. В пожаре никто не пострадал.

В результате пожара в доме повреждено имущество, закопчены стены.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).

 

 

Аватар

Редакция

Не вампир, но довольно старое издание, получеловек-полугазета. Администратор всея сайта. Люблю пошутить, не люблю, когда шутят. Люблю, когда Вы оставляете полезный комментарий. Очень радуюсь и доливаю себе ещё немного кофе за это.

Читайте также

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *