Жилой дом горел в Толочине

23 марта около половины второго дня в МЧС поступило сообщение о возгорании в жилом доме в городе Толочине по улице Комсомольской.

Когда прибыли подразделения МЧС внутри дома наблюдалось задымление.

На момент возникновения пожара проживающая семья находилась внутри дома. До прибытия подразделений МЧС жильцы покинули дом самостоятельно. В пожаре никто не пострадал.

В результате пожара в доме повреждено имущество, закопчены стены.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).

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