«Беларусбанк» повысил процентную ставку по кредитам на недвижимость и ввел новые правила возврата

Теперь процентная ставка составляет 14,19% вместо прежних 12,32%. Изменения касаются вновь выдаваемых банком кредитов. Об этом сообщает Onliner со ссылкой на контакт-центр.

Таким образом, при зарплате в 1590 рублей (официальная средняя зарплата по Минску в январе 2020 года) вы можете претендовать на кредит в размере 68 073 рубля сроком на 20 лет. Если же вы рассчитываете взять кредит, например, на 40 тысяч рублей, ваш среднемесячный доход за последние 3 месяца должен составлять не менее 934 рублей. В таком случае ежемесячная сумма выплат составит 654 рубля.

Еще об одном нововведении рассказали в «Беларусбанке». Теперь у клиентов появилась возможность выбирать способ возврата самостоятельно: возвращать заем равными долями или же платежами на уменьшение. Изменения уже вступили в силу.

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