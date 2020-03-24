Мэр Витебска выступил за цивилизованную обрезку деревьев, «культи-стволы» уйдут в прошлое

Председатель Витебского горисполкома Вадим Зарянкин поручил «Зеленхозу» при обрезке деревьев сохранять на них ветви. Этот вопрос «всплыл» во время прямой линии мэра с горожанами, сообщают «Витьбичи». Автором вопроса стала жительница Витебска Елена. Она посетовала, что тополя возле средней школы №11 безобразно обрезали — от них остались только голые стволы.

«Хочу жить в красивом, зеленом городе», — говорит витеблянка.

Небезразличная витеблянка попросила председателя горисполкома обратить внимание столь важную проблему.



После этого звонка между чиновниками разгорелась «настоящая дискуссия». Стали выяснять, почему тополя при обрезке оставляют без ветвей. Кто-то из специалистов утверждал, что это делают для того, чтобы они не роняли пух. Директор «Зеленхоза» Олег Сеньков рассказал, что эти вопросы рабочие согласовывают с экологом, пояснил, что обрезка бывает санитарная и формовочная.

Вадим Зарянкин согласился с позвонившей горожанкой, отметив, что нельзя обрезать деревья «на нет». По его мнению, это нужно делать профессионально и разумно. Руководителю «Зеленхоза» поручил подготовить план по обрезке деревьев и посоветовал не делать это так фанатично, как возле СШ №11, во всем искать золотую середину.

Зарянкин поинтересовался: есть ли в горисполкоме комиссия, которая контролирует обрезку деревьев. Оказалось, что такой комиссии нет, но есть комиссия по удалению деревьев. Мэр дал поручение ей вести контроль за обрезкой.

Горожан проинформируют о результатах проделанной работы.

Следует отметить, что нередко деревья в Витебске обрезают и по заявкам самих жителей. «Формование» деревьев зачастую приводит к тому, что от здоровых деревьев остаются только «культи-стволы», отмечает TUT.by.

В прошлом году коммунальники создали специальную бригаду рабочих, которая обрезала во дворах более 1300 деревьев.

Экологи считают, что такая несанкционированная варварская вырубка и обрезка приводят к ухудшению экологической ситуации в Витебске. А ведь в городе действует программа озеленения, которая пытается что-то противопоставить стихийной «программе вырубки». Причем, и на озеленение, и на чрезмерную вырубку тратятся деньги налогоплательщиков. А получаемый результат скорее отрицательный. Наносится урон и экологии города, и внешнему виду улиц. Вот так: правая рука не ведает, что творит левая.

Только благодаря прямой линии с мэром и смелой горожанке Елене появляется надежда, что обрезать деревья в Витебске станут «культурно» и «цивильно». Но многое, безусловно, зависит и от самих жителей города.



— Жители города считают, что если они 40−50 лет назад посадили деревья во дворах, значит, имеют право ими распоряжаться. А это не так, — считает главный эколог Витебска Валерий Фандо. — За самовольный снос или вредительство, причиненное объекту растительности, можно получить немалый штраф. Касается это как частных лиц, так и предприятий. Сегодня в городе просматривается нездоровая тенденция повальной обрезки деревьев. В последние годы в Витебске посадили десятки тысяч зеленых насаждений, но деревья еще не окрепли, чтобы формировать у них кроны в виде шапок. Если тополя и липы обрезку переносят сносно, то другие породы деревьев могут заболеть и погибнуть.

«Внутри очень неспокойно» — первая зараженная COVID-2019 белоруска рассказала как боролась с вирусом и бесчеловечностью

Отключение горячей воды в Витебске начнется раньше срока — полный график отключений

Хуже борщевика? В Беларусь «пришли» новые вредоносные растения

Витебск. Весна. Скамейки. Посмотрите как прекрасен наш город!

О коронавирусе и пневмонии — интервью с заместителем главного врача клиники ВГМУ

Педагог, высказавшая пренебрежение к белорусскому языку, будет наказана

Белорусские врачи из Европы и США обратились к властям

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...