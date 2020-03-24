Хуже борщевика? В Беларусь «пришли» новые вредоносные растения

С переменным успехом в Витебской области борются вредоносными растениями, которые являются чужеродными. В Беларуси к таковым относят борщевик Сосновского, борщевик Мантегацци, клен ясенелистный, золотарник, робиния-лжеакация и эхиноцистис лопастный.

На Беларусь надвигается новая угроза: на территорию страны проникают новые виды вредоносных растений. В частности, североамериканский вид эрехтитес ястребинковый. В соседней Украине этот опасный вид распространился на десятки гектаров. Растение всего за несколько лет способно полностью загородить небо от других растений. Высота растений достигает двух метров, пишет sb.by. Данный вид представляет большую угрозу для лесопосадок, в частности, сосны.

По данным Национальной академии наук, эти растения занимают территорию до 70 тыс гектаров. На этих территориях наблюдается полное доминирование суккулентов.

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...