Хуже борщевика? В Беларусь «пришли» новые вредоносные растения

С переменным успехом в Витебской области борются вредоносными растениями, которые являются чужеродными. В Беларуси к таковым относят борщевик Сосновского, борщевик Мантегацци, клен ясенелистный, золотарник, робиния-лжеакация и эхиноцистис лопастный.
На Беларусь надвигается новая угроза: на территорию страны проникают новые виды вредоносных растений. В частности, североамериканский вид эрехтитес ястребинковый. В соседней Украине этот опасный вид распространился на десятки гектаров. Растение всего за несколько лет способно полностью загородить небо от других растений. Высота растений достигает двух метров, пишет sb.by. Данный вид представляет большую угрозу для лесопосадок, в частности, сосны.
По данным Национальной академии наук, эти растения занимают территорию до 70 тыс гектаров. На этих территориях наблюдается полное доминирование суккулентов.
77% новых мест произрастания борщевика в Беларуси обнаружено на витебщине
2 Комментариев
На районе полная тоска,-нищета, фактически жизнь по понятиям, деградация и вымирание местных жителей….. Борщевик и его друзья,- это почувствовали, иначе чем Чужой из космоса,-его не назовёшь. Если это срочно не уничтожить,- беда будет нешутейная….. Хватит ли в нищей Беларуси на это средств?
Президент ВАСХНИЛ П. П .ВАВИЛОВ В СССР стал академиком только за внедрение борщевика в сельское хозяйство, как кормовой культуры.Он был из Пензенской области, откуда и А. Втюрин.Предлагаю по окончании суда назначить Втюрина и его друзей с миллионами главными борцами с Чужими из космоса и борщевиком.