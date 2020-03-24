За сутки ликвидированы 33 пожара в природных экосистемах. Из них 1 торфяной пожар и 32 – травы и кустарников. Площади загорания составили 0,3 га и 11,131 га соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По оперативным данным, больше всего случаев зафиксировано в Могилевской области: там было ликвидировано 15 пожаров. Еще несколько – в Брестской, Гродненской, Минской и Витебской областях. Только в Гомельской области пожаров не было.

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