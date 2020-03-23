Педагог, высказавшая пренебрежение к белорусскому языку, будет наказана

К Инне Кордабневой, инструктору-методисту Климовичской ДЮСШ, возникли вопросы у ее руководства и местных властей. Педагога и блогершу, которая публично высказала пренебрежительное отношение к национальному языку, накажут по месту работы. Ее высказывания возмутили не только пользователей социальных сетей, но начальство, сообщает «Радыё Свабода».

Инна КордабневаЖенщина опубликовала видео в своем блоге на YouTube. Блогерша назвала белорусский язык «обезьяньим» и «ужасным». Она возмутилась тем, что белорусский язык является обязательным для изучения в школах. По ее словам, белорусский язык «делает детей тупее». На данный момент скандальный ролик посмотрело более 30 тысяч человек. Он вызвал резко негативную реакцию пользователей.

«Ее уже вызвали в райисполком, требуют характеристику, пошли разбирательства», — рассказала замдиректора ДЮСШ Лариса Роговская.

Она добавила, что высказывания Кордабневой не соответствуют позиции учреждения образования.

«Она грамотный сотрудник, но я не знаю, почему она так написала и выложила в интернет в выходной день. Наказание будет», — сказала Роговская.

Замдиректора не разделяет позицию Кордабневой и, более того, поддерживает перевод всех школ на белорусский язык.

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