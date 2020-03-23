Сильные ожоги рук и спины получил пенсионер, пытаясь потушить пожар самостоятельно

При тушении горящего дома в деревне Осово Докшицкого района 63-летний пенсионер, хозяин жилья, получил сильные ожоги рук и спины, сообщили в Витебском МЧС.



Сообщение о горящем доме спасатели получили в 23:48 22 марта. Уже через 14 минут на месте работала первая группа сотрудников МЧС. К этому моменту дом на улице Центральной горел открытым пламенем. Хозяин находился в доме.

Мужчина пенсионного возраста при попытке самостоятельного тушения пожара получил ожоги рук, спины 1-3-ей степени (20% тела). Бригадой скорой медицинской помощи госпитализирован в Докшицкую центральную районную больницу.

В результате пожара в доме уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, имущество, закопчены стены.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем хозяином при курении.



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