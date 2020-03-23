Отключение горячей воды в Витебске начнется раньше срока — полный график отключений

Плановые отключение горячей воды и ремонтные работы на теплосетях Витебска начнутся с 4 мая 2020 года в соответствии с установленным графиком. Об этом сообщает филиал «Витебские тепловые сети» РУП «Витебскэнерго».

С 7:00 утра 5 мая, а закончится в 23:00 6 мая будут производиться испытания на повышенную (расчётную) температуру, тепловые и гидравлические потери тепловых сетей зоны ЮРК, в связи с этим будет отсутствовать горячее водоснабжение на следующих объектах:

— все объекты в районе улиц Воинов-интернационалистов, Генерала Маргелова, Медицинской.

— объекты по адресу: ул. П.Бровки, 15, 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-6, 17-1, 17-2, 17-3, 17-4, 19-1, 19-2, 19-3, 19-4, 21-1, 21-2, 21-3, 23-1, 23-2, 25, 35 (онкодиспансер), 37, 39.

— объекты по адресу: ул. Чкалова, 21, 21-1, 21-2, 23, 23-1, 23-2, 23а (Д/С №14 и парикмахерская), 25, 25-1, 25-2, 25-3, 25-4, 25-5, 25-6, 25-7, 25а (Д/С №12)25г («Веста» №132), 27, 27-1, 27-3, 27б (Д/С №15) 28-1, 28-3, 28-4 (ДЦРР №2), 28-5, 29-1, 29-2, 30, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 30-5,31 ( жилой дом и «Веста» №149), 32, 32-2, 32-4, 32-5, 32-6, 32-7 (Гимназия №8), 34 («Веста» №144),34а (школа искусств), 36, 36а (Д/С №101), 36-1, 36-2 (общежитие ДСК), 36-3, 37-2, 37-3, 38, 38-1, 38-2, 39, 39-1, 39-2, 39-3, (жилой дом и магазин), 40, 41, 41-1, 41-2, 41-3, 41-4, 43а (Объединение Охрана ), 43-1, 43-2, 43-3, 43-4, 44, 44-1, 47а (СШ №45), 47, 47-1, 47-2, 49-1, 49-2, 49-3, 50а («Веста»№142), 50-1, 50-2, 50-4, 51, 51-1, 51-2, 52, 52-1, 52-2, 52-3, 54-1, 56, 60, 60-1, 62, 62-1, 64, 64-1, 64а Д/С №112), 66, 66-1, 68 (Ветеринарный центр).

— объекты по адресу: проспект Победы, 15 (ТЦ «Мегацентр»), 15-4, 17, 17а, 19, 19а (Д/С №100), 20 (клиника ВГМУ), 21, 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, 23, 23а (Д/С №102), 23д («Веста»№114), 25а (ДЦРР №3), 25-2, 25-3, 27, 27-1, 27-2, 29, 29а (Гимназия №7), 29-2, 29-3, 29-4, 29-5, 31, 31-1, 31-2, 32 (Дом ребёнка), 33, 34 (Роддом №2), 35, 37, 37-1, 41, 41-1, 43, 43-1, 45, 45-1, 47, 49, 53, 55, 55-1, 55-2, 55-3, 55-4, 57, 57-1, 61-2, 59, 59-1, 59-2, 61, 61-1.

— объекты по адресу: проспект Строителей, 1а («Веста» №150), 1г (Белгазпромбанк), 3 (спортивно развлекательный комплекс), 3б (Первомайский РОВД), 3-1, 3-2, 5а (Д/С №106), 5-1, 5-2, 7, 7-1, 7-2, 7-3, 8 (СООО МТС), 11 (ТД «Омега»), 11а (торгово-офисный центр «Омега»), 15 («Евроопт»), 15в («Трио»), 23 (Дворец спорта).

— объекты по адресу: проспект Черняховского, 32, 32-1, 32-2, 32-3, 34, 34д, 34а (прокуратура Первомайского р-на), 34-1, 34-2, 34-3, 36, 36-1, 36-2, 38, 42 (жилой дом и магазин «Ганна»), 44,

— по ул. Новооршанская, 4 (медцентр).

В дни испытаний тепловых сетей не исключены повреждения трубопроводов, что может привести к большим утечкам сетевой воды. На это время просим убрать все материальные ценности из подвальных помещений.

При обнаружении повреждений на тепловых сетях просим незамедлительно сообщать по тел. 67-04-41, 67-04-14, 67-06-47.

С 0:00 11.05.2020 г. по 0:00 25.05.2020 г. будет производиться плановый ремонт тепловых сетей от Витебской ТЭЦ, в связи с этим будет отсутствовать горячее водоснабжение на следующих объектах:

— все объекты в районе улиц 39-й Армии, Академика Павлова, Белинского, Бебеля, Белобородова, Будённого, Бядули, Вострецова, Витебской, Герцена, Городокской, Горбачевского, М.Горького, Гончарной, Гоголя, Глинки, Гражданской, Добролюбова, Димитрова, Евстигнеева, Жореса, Замковой, Зеньковой, Золотогорской, Калинина, Космонавтов, Кирова, Комсомольской, 5-й Кооперативной, Красина, Кондратьева, Крылова, Ломоносова, Локомотивной, Леонова, по ул. Ленина 6, 8, 10, 12, 14, 16/22, 16/7, 17, 19, 20, 23, 24, 26/2, 26а, 28, 30/21, 32, 33а, 35, 36, 40, 44/2, 46/1, 48, 50/6, по ул. Ленинградской 2, 4, 15, 16, 17, 18, 27, 37, 39, по ул. Маяковского, К. Маркса, Мичурина, Мясникова, Набережных, Новый Быт, Некрасова, Октябрьской, Орджоникидзе, Пороховой, Покровской, Политехнической, Пушкина, Пролетарских, Прядильной, по ул. Правды 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 18, 18 корп. 1, 24, Репина, Революционной, Розы Люксембург, Социалистических, Сметанина, Советской Армии, Свердлова, по ул. Я. Купалы, 3, 5, 7, 9, 11/9, по ул. Суворова 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 9а, 10, 7/8, 12/1, 13, 15/12, 16, 18/10, 20, 22, 26, 28, 30, по ул. Советской 8, 10а, 18, по пер. Стахановскому, пер. Строительному, ул. Титова, Толстого, Ильинского, 4-й Индустриальной, Шагала, Широкой, Энгельса, пер. Энергетиков, ул. 4-й Чкалова, по пр-ту Черняховского 7, 9, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 20 к.3, 22, по пр-ту Фрунзе 11, 11а, 13, 13а/1, Ямской, пл. Победы, пл. Свободы, пос. Кировский.

Горячее водоснабжение у жителей данных улиц на время производства ремонта будет отсутствовать.

Одновременно сообщается, что в период с 9:00 11.05.2020 по 23:59 13.05.2020 будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей до вывода в капитальный ремонт и с 9:00 19.05.2020 по 23:00 21.05.2020 после капитального ремонта.

Владельцам систем теплопотребления необходимо произвести капитальный ремонт теплосетей, тепловых узлов и внутренних систем с полной очисткой, промывкой и опрессовкой трубопроводов.

Системы теплопотребления без выполнения капитального ремонта с подготовкой оборудования к прохождению отопительного периода 2020–2021 годов допущены не будут.

В дни испытаний тепловых сетей не исключены повреждения трубопроводов, что может привести к большим утечкам сетевой воды. На это время просим убрать все материальные ценности из подвальных помещений.

При обнаружении повреждений в теплосетях просьба немедленно сообщать по тел. 67-04-41; 67-04-14; 67-06-47.

С 0:00 04.06.2020 г. до 0:00 18.06.2020 г. будет производиться плановый ремонт тепловых сетей от котельной «Северная»

В районе улиц Гагарина, Керамзитовой, Серова, Скорины, Бабушкина, Осипенко, 7-ой Суражской, 3-ей Садовой, 24, 26, 30, 2-ой Садовой, 2, 4-ой Садовой, 1-ой и 2-ой Полярной, 1-го Совхозного переулка, проспекта Людникова, 2 (СШ №3), 4, 10. Горячее водоснабжение на объектах по данным улицам во время производства ремонта будет отсутствовать.

Сообщаем, что в период с 0900 04.06.2020 г. до 2359 05.06.2020 г. будут проведены гидравлические испытания тепловых сетей.

Владельцам систем теплопотребления необходимо произвести капитальный ремонт тепловых сетей, тепловых узлов и внутренних систем отопления с промывкой и опрессовкой трубопроводов.

Системы теплопотребления без выполнения капитального ремонта с подготовкой оборудования к прохождению отопительного периода 2020-2021 годов допущены не будут.

В дни испытаний тепловых сетей не исключены повреждения трубопроводов, что может привести к большим утечкам сетевой воды. На это время просим убрать все материальные ценности из подвальных помещений.

При обнаружении повреждений на тепловых сетях просим незамедлительно сообщать по тел. 67-04-41, 67-04-14, 67-06-47.

С 0:00 08.06.2020 до 0:00 22.06.2020 будет производиться ремонт тепловой магистрали от котельной «Южная» 1 этап, в связи с этим будет отсутствовать горячее водоснабжение в жилых домах:

— по Московскому пр-ту 7; 8; 8а; 9а; 9б; 9 корп. 1, 9 корп.2; 10; 11 корп. 1, 11 корп. 2, 11 корп. 3, 11 корп. 4, 11 корп. 5; 12; 13 корп. 1, 13 корп. 2, 13 корп. 3, 13 корп. 4, 13 корп. 5, 13 корп. 6 (Д/С №78); 14; 15; 15а; 16; 17/1; 18; 19 корп. 1, 19 корп. 2; 19/2 корп. 1; 20; 20а; 20б; 21а; 21 корп. 2, 21 корп. 3, 21 корп. 4; 22; 22а (баня); 23; 24; 25; 26; 26 корп. 1; 27; 27 корп. 1, 27 корп. 2; 28; 28а (СШ №11); 30; 31а; 32; 32а; 33 (университет); 34; 35; 35а (Д/С №96); 36; 36корп.1; 37; 38; 39; 39 корп. 1, 39 корп. 3; 40; 41; 41а (гимназия №9); 42; 43; 43а (поликлиника); 43корп. 1; 44; 45; 45а (СШ №38); 45б; 45 корп. 1, 45 корп. 2; 46; 47; 47 корп. 1, 47 корп. 2; 48; 49; 49а; 50; 51а; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 57б; 59; 59а; 59б; 58; 60 («Евроопт»); 62; 62 корп. 1; 64; 64а; 66; 86 (магазин «Санта»);

— по ул. Терешковой 1(«МакДональдс»), 1а (магазин «М-база»), 3 («Витоблгаз»), 3а (ОАО «Витрембыт»);

— все объекты микрорайонов «Билево»;

— по ул. Смоленская 4 корп. 1, 4 корп. 2, 4 корп. 3, 4 корп. 4, 4 корп. 5, 4 корп. 6;

— по пр-ту Строителей 8 корп. 1, 18а (Д/С №85); 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3, 18 корп. 4; 20 корп. 1, 20 корп. 2, 20 корп. 3; 22 корп. 1, 22 корп. 2, 22 корп. 3, 22 корп. 4, 22 корп. 5, 22 корп. 6, 22 корп. 7; 24 корп. 1, 24 корп. 2, 24 корп. 3, 24 корп. 4, 24 корп. 5, 24 корп. 5а; 26/13;

— по ул. П.Бровки 1а (Д/С №93); 1 корп. 1; 3а; 3 корп. 1, 3 корп. 2; 5а; 5б (Д/С №2); 5 корп. 1; 7 корп. 1, 7 корп. 2, 7 корп. 3, 7 корп. 4 (СШ №12), 7 корп. 5; 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 3; 11а (Д/С №88); 11 корп. 1, 11 корп. 2, 11 корп. 3; 13а; 16а; 16; 18; 20а; 20; 22; 23а (СШ №42); 32; 32а; все объекты ОАО «Витязь»;

— по пр-ту Победы 1; 2; 3; 4а (Д/С №95); 4; 6; 6 корп. 1, 6 корп. 2; 8; 8а; 10; 12;

— по ул. Чкалова 1; 1/17; 2; 3; 4 корп. 2; 5; 6; 7; 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 3, 9 корп. 4, 9 корп. 5, 9 корп. 6, 9 корп. 7, 9 корп. 8, 9 корп. 9; 11а; 11 корп. 1, 11 корп. 1а, 11 корп. 2, 11 корп. 3, 11 корп. 3а (Д/С №16), 11 корп. 4, 11 корп. 7, 11 корп. 8, 11 корп. 9; 13; 14а (Д/С №18); 14в (детская поликлиника); 15; 17; 17 корп.1; 17/2; 19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 3, 19 корп. 4;

— по Старобабинеческому тракту 2; 4;

— по ул. 2-я Продольная 3;

— по ул. Ленина 1/8; 1а; 3; 3а; 3б; 5а; 5/1; 11в; 15/9;

— по ул. Офицерская 2;

— по пр-кт Черняховского 1; 3; 4; 5; 6; 6 корп. 1, 6 корп. 2, 6 корп. 3, 6 корп. 4, 6 корп. 5, 6 корп. 6; 7; 8; 8а; 10; 12;

— по ул. Жесткова 7; 8/1; 10а; 11; 11а; 12; 13; 14; 14а; 15; 16; 16а; 17; 18; 18а, 19; 20; 21; 21а; 22; 23; 24; 25;

— по ул. Шрадера 1; 3; 3 корп. 1; 6; 7; 8; 10; 12; 14;

— по ул. Шубина 2; 3; 4; 5/13;

— по ул. Хмельницкого 9; 9а; 11/6; 12; 20; 24; 27а; 29 (Д/С №36); 30; 31;

— по ул. 3-я Коллективная, 6;

Сообщаем, что в период с 900 08.06.2020г. до 2359 09.06.2020г. будут проведены гидравлические испытания тепловых сетей до вывода в капитальный ремонт и с 900 16.06.2020 до 2359 17.06.2020 после капитального ремонта.

Владельцам систем теплопотребления необходимо произвести капитальный ремонт тепловых сетей, тепловых узлов и внутренних систем отопления с промывкой и опрессовкой трубопроводов.

Системы теплопотребления без выполнения капитального ремонта с подготовкой оборудования к прохождению отопительного периода 2020-2021 годов допущены не будут.

В дни испытаний тепловых сетей не исключены повреждения трубопроводов, что может привести к большим утечкам сетевой воды. На это время просим убрать все материальные ценности из подвальных помещений.

При обнаружении повреждений на тепловых сетях просим незамедлительно сообщать по тел. 67-04-41, 67-04-14, 67-06-47.

Что с 0:00 27.07.2020 г. по 0:00 10.08.2020 г. будет производиться ремонт тепловых сетей от мини-ТЭЦ «Восточная», в связи с этим будет отсутствовать горячее водоснабжение в жилых домах и иных объектах, расположенных по адресам:

— по ул. Ленина 52/13, 52а, 52б, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59/11, 60, 61, 62/19, 64, 65, 66, 65а, 67/21, 68, 70, 71, 72, 73/2, 74, 75, 76;

— по ул. Суворова 17/21, 19, 21, 23, 25/15, 29, 33, 34/23, 36, 37, 38, 40, 41, 42/13, 44 (учебный корпус ВГУ), 46 (пекарня), 48/8;

— по ул. Советская, 1, 2, 2а, 5/2, 7 7а, 9, 15, 17, 19, 23а (колледж), 25;

— по ул. Баумана 7, 20;

— по ул. Котовского 15, 17, 21, 23;

— по ул. 5-я Фрунзе 2, 6, 14;

— по ул. 2-я Фрунзе 4

— все объекты по ул. Правды кроме зданий № 13/7, 14/5, 18 и 24;

— по пр-ту Людникова 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

— по пр-ту Московскому 66/1, 68, 70, все объекты технологического университета, 74 корп. 1, 74 корп. 2, 74 корп. 3, 74 корп. 4, 74 корп. 5, 74 корп. 6; 74а, 76, 78, 80, 82, 84, 80а (Д/С №89);

— по пр-ту Фрунзе (кроме 11, 11а, 13, 13а/1) ул. Смоленской (кроме ж.д. № 4 корп. 1, 4 корп. 2, 4 корп. 3, 4 корп. 4, 4 корп. 5, 4 корп. 6), ул. Терешковой (кроме №1 «МакДональдс», 1а «М-база», 3 «Витоблгаз», 3а ОАО «Витрембыт»),

ул. Краснофлотской, ул. Поперечной, ул. Луговой, ул. Берестеня, ул. Лазо, ул. Народной, ул. Мира, ул. Чапаева, ул. 26-го Июня, ул. Доватора, ул. Урицкого, ул. Депутатской, ул. Путна, 2-й Садовой, 6, 8, 10/3, 9, 11, 13, 13а, 15, 3-й Садовой, 10 ул. Коммунистической, ул. Чехова, ул. Кутузова, пр-ту Куйбышева, ул. Грибоедова, ул. Горовца,

— ул. 6-я Клиническая 44;

— переулок Клинический 3, 5;

— переулок Авиационный 2;

— промышленные объекты по проезду С.Панковой;

— в посёлке Тулово по ул. Центральной, ул. Новосёлов, ул. Молодёжной, ул. Юбилейной, переулку Садовому.

Сообщается, что в период с 09:00 27.07.2020 г. до 23:59 28.07.2020 г. будут проведены гидравлические испытания тепловых сетей до вывода в капитальный ремонт и с 900 04.08.2020 г. до 2359 05.08.2020 г. после капитального ремонта.

Владельцам систем теплопотребления необходимо произвести капитальный ремонт тепловых сетей, тепловых узлов и внутренних систем отопления с промывкой и опрессовкой трубопроводов.

Системы теплопотребления без выполнения капитального ремонта с подготовкой оборудования к прохождению отопительного периода 2020-2021 годов допущены не будут.

В дни испытаний тепловых сетей не исключены повреждения трубопроводов, что может привести к большим утечкам сетевой воды. На это время просим убрать все материальные ценности из подвальных помещений.

При обнаружении повреждений на тепловых сетях просим незамедлительно сообщать по тел. 67-04-41, 67-04-14, 67-06-47.

С 0:00 17.08.2020 до 0:00 31.08.2020 будет производиться ремонт тепловых сетей от котельной «Южная» II этап, в связи с этим будет отсутствовать горячее водоснабжение на следующих объектах:

— по Московскому пр-ту 29; 31;

— все объекты по ул. В.Интернационалистов;

— все объекты по ул. Медицинской;

— ул. ген. Маргелова 1;

— по пр-ту Строителей 1; 1а; 2; 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3; 3б; 4; 5 корп. 1, 5 корп.2; 5а (Д/С №106); 6; 7; 7 корп. 1, 7 корп. 2, 7 корп. 3; 8, 8 корп. 3; 8 корп. 2; 10; 11; 11а; 12; 12 корп. 1; 15; 23 («Ледовый дворец»);

— клиника ВГМУ;

— гостиница «Лучёса»;

— по ул. П.Бровки 15; 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 3, 15 корп. 4, 15 корп. 6; 17 корп. 1, 17 корп. 2, 17 корп. 3, 17 корп. 4; 19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 3, 19 корп. 4; 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21 корп. 3; 23 корп. 1, 23 корп. 2; 25; 39; 37;

— объекты онкологического диспансера, нефрологического корпуса, областной больницы, дома ребёнка, роддома №2, РайСЭС;

— по пр-ту Победы 3а (Д/С №52); 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 3 корп. 3б; 5; 5 корп. 1, 2; 7; 7 корп. 1; 15 корп. 1, 15 корп. 4; 17; 17а; 19; 19а (Д/С №100); 21; 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21 корп. 3, 21 корп. 4, 21 корп. 5; 23; 23а (Д/С №102); 23д; 25 корп. 2, 25 корп. 3; 25а (Д/С № 103); 27; 27 корп. 1, 27 корп. 2; 29; 29 корп. 2, 29 корп. 3, 29 корп. 4, 29 корп. 5; 29а (СШ №39); 31; 31 корп. 1, 31 корп. 2; 33; 35; 37; 37 корп. 1; 41; 41 корп. 1; 43; 43 корп. 1; 45; 45 корп. 1; 47; 49; 53; 55; 55 корп. 1, 55 корп. 2, 55 корп. 3, 55 корп. 4; 57; 57 корп. 1; 59; 59 корп. 1, 59 корп. 2, 59 корп. 3; 61; 61 корп. 1, 61 корп. 2;

— по ул. Чкалова 8; 9 корп. 10 (Д/С №65); 10; 11 корп. 10, 11 корп. 11, 11 корп. 12, 11 корп. 13, 11 корп. 14 (Д/С №84); 12; 14; 14 корп. 1, 14 корп. 2; 16; 16 корп. 2; 18; 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3; 19а (СШ №32); 21; 21 корп. 1, 21 корп. 2; 22 (СШ №25); 23, 23 корп. 1, 23 корп. 2, 23 корп. 2а (Д/С №14); 25; 25г; 25а (Д/С №12); 24 корп. 1, 24 корп. 2, 24 корп. 3, 24 корп. 4, 24 корп. 5, 24 корп. 6, 24 корп. 7; 25 корп. 1, 25 корп. 1а, 25 корп. 2, 25 корп. 2а, 25 корп. 3, 25 корп. 4, 25 корп. 5, 25 корп. 6, 25 корп. 6а, 25 корп. 7; 27 корп. 1, 27 корп.3; 27; 27б (Д/С № 15); 28 корп. 1, 28 корп. 2, 28 корп. 3, 28 корп. 4 (Д/С №97), 28 корп. 5; 29; 29 корп. 1, 29 корп. 2; 30; 30 корп. 1, 30 корп. 2, 30 корп. 3, 30 корп. 4, 30 корп. 5; 31; 32; 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 2а, 32 корп. 3, 32 корп. 4, 32 корп. 5, 32 корп. 6, 32 корп. 7 (гимназия №8); 34; 36; 36 корп. 1, 36 корп. 2, 36 корп. 3; 36а (Д/С № 101); 37 корп. 1, 37 корп. 2, 37корп. 3; 38; 38 корп. 1, 38 корп. 2; 39; 39 корп. 1, 39корп. 2, 39 корп. 3; 40; 41; 41 корп. 1, 41 корп. 2, 41 корп. 3, 41 корп. 4; 44; 43 корп. 1, 43 корп. 2, 43 корп. 3, 43 корп. 4; 43а; 44 корп. 1; 47; 47 корп. 1, 47 корп. 2; 47а (СШ № 45); 48; 49 корп. 1, 49 корп. 2, 49 корп. 3; 50а; 50 корп. 1, 50 корп. 2, 50 корп. 4; 51; 51 корп. 2; 52; 52 корп. 1, 52 корп. 2, 52 корп. 3; 54 корп. 1; 56; 56 корп. 4; 60; 60 корп. 1; 62; 62 корп. 1; 64; 64 корп. 1; 64а (Д/С № 112); 66; 66 корп. 1;

— по пр-кт Черняховского 14 корп. 5 (СШ №33); 18а (Д/С №6); 20 корп. 4, 20 корп. 5, 20 корп. 6, 20 корп. 7; 22 корп. 2, 22 корп. 3, 22 корп. 4, 22 корп. 5, 22 корп. 6, 22 корп. 7; 23; 24; 24 корп. 2; 25; 25а (гостиница «Ветразь»); 26; 26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп. 3, 26 корп. 4, 26 корп. 5; 27; 27а; 27 корп. 1; 29; 31 корп. 5; 32; 31 корп. 2 блок: А, Б, В, Г; 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 3; 33; 34а; 34/13; 34; 34в; 34 корп. 1; 34 корп. 2, 34 корп. 3, 34 корп. 4; 35 корп. 1; 36; 36 корп. 1, 36 корп. 2; 38; 42; 44;

Сообщаем, что в период с 0900 17.08.2020г. до 2359 18.08.2020г. будут проведены гидравлические испытания тепловых сетей до вывода в капитальный ремонт и с 900 25.08.2020 до 2359 26.08.2020 после капитального ремонта.

Владельцам систем теплопотребления необходимо произвести капитальный ремонт тепловых сетей, тепловых узлов и внутренних систем отопления с промывкой и опрессовкой трубопроводов.

Системы теплопотребления без выполнения капитального ремонта с подготовкой оборудования к прохождению отопительного периода 2020-2021 годов допущены не будут.

В дни испытаний тепловых сетей не исключены повреждения трубопроводов, что может привести к большим утечкам сетевой воды. На это время просим убрать все материальные ценности из подвальных помещений.

При обнаружении повреждений на тепловых сетях просим незамедлительно сообщать по тел. 67-04-41, 67-04-14, 67-06-47.

Напомним, что ранее сообщалось, что отключение начнется с 11 мая. Причина изменения сроков не названа.

Витебск. Весна. Скамейки. Посмотрите как прекрасен наш город!

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