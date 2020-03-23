О коронавирусе и пневмонии — интервью с заместителем главного врача клиники ВГМУ

С января месяца мы находимся под напряжением из-за диагностированного в Китае нового типа коронавируса Covid-19. Худшие прогнозы сбылись и эпидемия перешла в пандемию. Весь мир включился в борьбу с вирусом. В потоке информации на эту тему можно утонуть. Особенно если и плавать не особо умеешь. В сети возникло множество помощников с «медвежьей услугой», советчиков, разношерстных экспертов. Информационный вирус почище коронавируса!

Начитались мы про чеснок, водку, баню и трактор. Теперь пора выслушать настоящих специалистов.

Ближайшее к нам лечебное учреждение Клиника Витебского Государственного Медицинского Университета. Уделить время и ответить на вопросы «Витебского Курьера» любезно согласилась заместитель главного врача по медицинской части клиники, врач-кардиолог Марина Александровна Воеводова.

— Марина Александровна, в этом году межсезонье у нас длится с ноября. Это время обычно связано с активизацией ОРЗ, а как в этом году? Какие вирусы более распространены? Что нового и необычного в этом сезоне?

— Сезонная заболеваемость ОРВИ в это время у нас – обычное явление. Множество возбудителей разного типа активизируются в это период. Это аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, риновирусная и бактериальная пневмония и многие другие. Особо опасным же сейчас является вирус COVID–19 (Коронавирус). Экстраординарные меры для остановки распространения инфекции в странах с высоким уровнем заражения вполне оправданы. Иногда они даже являются перестраховкой, но вопрос сохранения здоровья граждан – приоритет любой власти.

— Марина Александровна, вы думаете, что жесткие меры в большинстве стран предприняты из-за неизвестных последствий заболевания?

— Последствия уже выяснены. К сожалению, не первый месяц коронавирус «шагает широкими шагами» по планете, а про отдаленные последствия пока говорить рано. Профилактика – это сейчас самое важное!

Легкий аденовирус приведший к снижению иммунитета открывает ворота к грозным формам гриппа А, В и того же коронавируса. А если есть еще хронические проблемы, то могут быть серьезные осложнения. Люди пожилого возраста – группа риска в первую очередь.

— Расскажете нам что происходит с клеткой при попадании вируса?

Вирус – это агрессивный захватчик. Он внедряется в клетку и начинает губительный процесс. Если организм здоров, то он распознает захватчика и уничтожат. Ослабленный организм не способен распознать инфицированную клетку. Если попадет в легкие то начинается поражение больших участков. Это приводит в пневмонии и в дальнейшем к фиброзу легочной ткани. Лечение здесь очень сложное поэтому важно не допустить подобный сценарий. Хорошая профилактика способна свести к минимуму подобные риск.

— Какие профилактические меры посоветуете нашим читателям?

— Самое важное в период пандемии — ограничение контактов. Людям со слабым здоровьем лучше избегать массовых мероприятий. Не подвергайте риску себя и своих близких. Проводите дезинфекцию в помещении, проветривайте почаще, носите перчатки и маски при любых симптомах заболевания если вам необходимо посещение общественных мест.

— Как вы относитесь к простой медицинской маске?

— Маска нужна человеку, который уже имеет симптомы ОРВИ, медицинскому персоналу и людям, ухаживающим за больным. Здоровому человеку маска не нужна. Она даже может нанести вред. Носить маску нельзя больше установленного времени: на ней накапливается инфекция. Концентрация болезнетворных микробов может привести к заболеванию

— Доктор, когда человек заболевший covid-19 идет по улице без маски он может заразить окружающих? А можно ли заразится от прикосновения к продуктам и вещам в магазине?

— Коронавирус – очень специфичен, им можно заразится только на близком расстоянии до 2 метров. В остальных случаях это невозможно. Упакованные продукты не несут риска заражения. Вирус живет на коже или на слизистой человека, на вещах, которые находятся в постоянном контакте с кожей. Обычное мытьё рук избавляет от риска заражения. А фрукты и овощи необходимо тщательно мыть по разным причинам.

— Марина Александровна, согласно данных о путях заражения, мы знаем, что коронавирус передался от животного человеку затем стал передаваться между людьми. А возможен ли обратный процесс от человека к животному?

— Однозначно таких данных нет. Животные болеют ОРВИ, как и люди, но это совершенно другие штаммы. Более 30 видов коронавируса существует у животных, но этот вид вирус абсолютно не патогенен для человека.

— Как вы относитесь к введению жестких карантинных мер в Беларуси?

— Думаю пока в этом нет необходимости. Ситуация не вышла из-под контроля. Это сложно и преждевременно пока. Социально и экономически это большая проблема для нашего государства. Но при изменении ситуации необходимые меры будут приняты. Действуем строго по рекомендациям ВОЗ.

Мы сами должны отвечать за себя и своих близких. На карантине, однозначно, должны быть люди с симптомами ОРЗ.

Это нормальная ситуация. При превышении порога заболеваемости закрываются детские, учебные и лечебные заведения. Отменяются мероприятия с большим скоплением народа. Человек же сам корректирует свою жизнь. Никто за него не может принять решение быть ему здоровым или больным. Человек уже с симптомами восприимчив и к коронавирусу и H1N1 и другим формам гриппа.

Люди, которые вернулись из эпидемически опасных регионов делают тесты и срок самоизоляции у них должен быть не менее 14 дней.

Здоровым людям карантин не нужен. Свежий воздух – главнейшее средство профилактики ОРЗ.

Профилактика ОРЗ — это забота о себе, близких, хорошее питание, свежий воздух и крепкая нервная система. Фраза «все болезни от нервов» отчасти верная.

— Марина Александровна, что пожелаете жителям города и вашим пациентам?

— В первую очередь, любить себя и близких. Не поддаваться панике. Ограничить посещение людных мест по максимуму. Думать о хорошем и любоваться прекрасным.

Определения:

ОРЗ (острое респираторное заболевание) – группа заболеваний инфекционного характера, характерной особенностью которых является заражение человека воздушно-капельным путем.

ОРВИ – заболевание вирусной этиологии, т.е. причина болезни – вирусная инфекция.

Грипп — это разновидность ОРВИ, отличается от других инфекций тяжелым течением и наличием осложнений. Особенно опасен людям с хроническими заболеваниями и пожилым.

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