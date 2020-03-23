Минздрав раскрыл данные о количестве заболевших коронавирусом и пневмонией в Беларуси

Министерство здравоохранения отмечает стабилизацию числа пневмоний в Беларуси. Об этом заявила в ходе пресс-конференции замминистра здравоохранения Елена Богдан.

«В Минске наибольшее число пациентов с пневмониями, вызванными вирусом гриппа. По динамике пневмоний у нас за последние несколько дней наблюдается стабилизация уровня пневмоний. В настоящий момент мы находимся: 2743 пневмонии, из них 77 тяжелых пневмоний, и треть из этих пневмоний — это гриппозные пневмонии», — сказала Елена Богдан.

Чиновник сообщила, что тяжелые пневмонии в Беларуси последние годы вызываются так называемым «свиным гриппом» (H1N1).

«Основные проблемы в лечении пневмоний нам, как и несколько лет подряд, дает именно грипп H1N1», — сказала Елена Богдан.

22 тяжелые пневмонии, имеющиеся сейчас, вызваны серотипом гриппа H1N1 и одна H3N2. Она подчеркнула, что все пациенты с тяжелыми формами пневмонии не были привиты от гриппа.

Замминистра отметила, что в Беларуси на 100 тысяч населения приходится 22 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Республика Беларусь по аппаратам ИВЛ имеет 22 на 100 тыс. населения. Если мы подключим сюда наркозно-дыхательные аппараты, как мы рассчитывали для различных вариантов событий, то обеспеченность будет 38», — сказала она.

Отметим, что брифинг Минздрава не вызвал особого интереса у общества. В YouTube видео посмотрело около 650 человек. При этом количество дизлайков почти в двое превысило количество лайков.

Тем не менее, СМИ публикуют озвученную информацию, доводя ее до общественности.

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