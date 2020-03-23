400 рублей потеряла жительница Орши, поверив виртуальной знакомой

Пенсионерка получила сообщение со страницы своей «знакомой». Та в ходе переписки рассказала потерпевшей, что Беларусбанк проводит акцию среди пенсионеров и «раздает» по 150 рублей. Как получить подарок «подруга» обещала научить. Оказалось, что для этого достаточно указать сведения о реквизитах банковской карты. Пенсионерка некоторое время сомневалась, стоит ли передавать реквизиты знакомой. Однако, деньги ей были очень нужны, и это обстоятельно пересилило здравый смысл. Женщина написала и отправлила все данные банковской карты. После чего пошла в ближайший банкомат, посмотреть зачислены ли деньги, так как СМС-оповещение у неё подключено не было.

Естественно, на счету не оказалось обещанных денег. Кроме того, не оказалось и более 400 рублей личных сбережений, остававшихся на счету. Об этом сообщил первый заместитель начальника Оршанского РУВД Андрей Аникеев.

Обратившейся сразу в банк женщине разъяснили, что никаких акций банк не проводит и что она стала жертвой мошенников.

УВД Оршанского райисполкома напоминает правила безопасного пользования банковской картой.

Чтобы обезопасить себя от подобных хищений, никогда, никому, ни под каким предлогом не передавайте реквизиты своих банковских карт, логины и пароли, паспортные и иные личные данные.

Ни в коем случае не передавайте и не пересылайте свои личные данные через социальные сети.

С целью повышения безопасности в настройках своей страницы на сайте «Одноклассники» в разделе «Безопасность» активируйте дополнительный уровень безопасности. Вход на страницу будет возможен только после ввода одноразового кода, пришедшего в виде SMS или иным подключённым способом.

Для оплаты в сети Интернет подключите функцию 3D-Secure (дополнительный пароль для защиты вашей карточки при любых покупках в Интернете). При обращении в банк его сотрудники объяснят вам, как это сделать.

Незаконные действия, связанные с хищением денежных средств с карт-счетов в зависимости от тяжести совершенного деяния наказываются штрафом, или арестом, или исправительными работами, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения (ст. 212 УК Республики Беларусь «Хищение путем использования компьютерной техники»).

Белорусские врачи из Европы и США обратились к властям

«Внутри очень неспокойно» — первая зараженная COVID-2019 белоруска рассказала как боролась с вирусом и бесчеловечностью

Экспресс-тесты и прогноз окончания эпидемии COVID-19 в Беларуси

Витебские блогеры и шоумены Александр Коренман и Эдуард Буевич записали смешное видео про коронавирус

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...