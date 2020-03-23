Витебский художественный музей начал проводить онлайн-экскурсии в связи с распространением коронавируса.

Как сообщили в музее, проект запущен чтобы дать возможность людям наслаждаться искусством без посещения музея. Сотрудники музея предлагают познакомиться с шедеврами онлайн.

Вчера в сети появилась первая онлайн-экскурсия по музею. Смотрите, как хорошо получилось!

Сотрудники подчеркивают, что после окончания эпидемии ждут всех в музее.

Белорусские врачи из Европы и США обратились к властям

«Внутри очень неспокойно» — первая зараженная COVID-2019 белоруска рассказала как боролась с вирусом и бесчеловечностью

Экспресс-тесты и прогноз окончания эпидемии COVID-19 в Беларуси

Витебские блогеры и шоумены Александр Коренман и Эдуард Буевич записали смешное видео про коронавирус

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...