Сайт Минздрава Беларуси сегодня «на ремонте»

В телеграм-канале «Официальный Минздрав», который считается официальным сегодня появилось сообщение о том, что «сайт находится на ремонте». Позже сообщение изменили, теперь сообщение такое:

«Сайт Минздрава сегодня на техническом обслуживании — читайте нас в Телеграмме, смотрите на Ютуб-канале».

При этом ссылок в сообщении нет.

С чем связано проведение технических работ на сайте Минздрава не уточняется. «Витебский Курьер» уже писал, что информация на сайте не обновляется с 20 марта.

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