Конференция католических епископов Беларуси рекомендует не участвовать в богослужениях людям старшего возраста

Постоянный Совет Конференции католических епископов в Беларуси опубликовал рекомендации в связи с распространением опасного коронавируса. Человек, который в современном секулярным мире возомнил себя «богом», еще раз убеждается, что таковым не является. В этой перспективе Великий пост должен стать благословленным временем для изменения нашей жизни, цитирует сообщение Catholic.by.

— Как верующие люди, мы надеемся на Божью помощь, но вместе с тем не можем искушать Бога: нужны и наши усилия. Очень хорошо об этом напоминает Евангелие первого воскресенья Великого поста. Когда дьявол предложил Иисусу броситься вниз с высокого храма, так как, мол, ангелы не позволят Ему разбиться, то Христос ответил, что нельзя искушать Бога, — пишет Постоянный Совет ККЕ.

По словам епископов, молитва и доверие к Богу должны идти рука об руку с усилиями специалистов для победы в этой борьбе. Вера в Бога и доверие к Нему не противоречат тому, чтобы мы пользовались данным нам Творцом даром разума и рассудительно поступали:

— Ограничения в организации мероприятий с большим количеством людей и участия в них в нынешней ситуации пандемии коронавируса — это не ограничение свободы человека, а проявление милосердия к ближнему, чтобы никого не заразить опасной болезнью.

Постоянный Совет ККЕ рекомендует епархиальным епископом освободить от обязанности участия в воскресной и праздничной Мессе верующих старшего возраста, которые особым образом податливы на заражение коронавирусом, людей с симптомами болезни, детей и школьную молодежь, а также тех, кто их опекает, и тех, кто испытывает страх заражения. Присоединиться к молитве Церкви рекомендуется через радио- и видео-трансляции.

Епископы призывают семьи ежедневно в час Божьего Милосердия в 15.00 молиться Венчик к Божьему Милосердию, и (или) в 20.30 Святой Розарий, чтобы совместно окружить всю страну этими традиционными для нашего народа молитвами. Если по важным причинам предложенное время не подходит, можно включиться в молитву в любое другое время.

— Не поддаваться панике, которая не является хорошим советчиком, но, как подобает людям веры, довериться Милосердному Богу, а также врачам, которые являются инструментами в Божьих руках, и ответственным за соблюдение общественного порядка, — подчеркивается в сообщении.

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